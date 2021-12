Il Catanzaro sbanca Campobasso e si rifà vivo in alto in attesa di Bari e Palermo

11 Dicembre 2021 17:18

Il Catanzaro vince la seconda partita consecutiva, sbancando Campobasso e rifacendosi vivo nelle zone alte della graduatoria

La cura Vivarini, almeno per il momento, funziona. Seconda vittoria consecutiva per il Catanzaro alla seconda in panchina del nuovo allenatore, subentrato una decina di giorni fa all’esonerato Calabro. I giallorossi sbancano Campobasso di misura in uno degli anticipi del sabato della 18ª giornata del girone C di Serie C. Ci pensano Bombagi e Vandeputte a regalare il doppio vantaggio, prima che Emmausso accorciasse – invano – le distanze. Con questo risultato, i calabresi provano a rifarsi vivi nelle zone alte, anche se Bari e Palermo devono giocare e in caso di successo manterrebbero invariate le distanze.

RISULTATI 18ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 11 DICEMBRE

ore 14:30

Campobasso-Catanzaro 1-2

Juve Stabia-Potenza 3-0

Monterosi Tuscia-Fidelis Andria 1-0

ore 17:30

Foggia-Virtus Francavilla

Picerno-Paganese

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:30

Catania-Palermo

Monopoli-Latina

Turris-ACR Messina

Vibonese-Avellino

ore 17:30

Bari-Taranto

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 37 PALERMO 32 CATANZARO 31 MONOPOLI 30 TURRIS 29 AVELLINO 28 VIRTUS FRANCAVILLA 27 JUVE STABIA 25 FOGGIA 24 (-4) TARANTO 24 PICERNO 23 CATANIA 20 (-2) PAGANESE 20 LATINA 20 MONTEROSI TUSCIA 19 CAMPOBASSO 18 FIDELIS ANDRIA 15 POTENZA 15 VIBONESE 13 ACR MESSINA 13

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (19ª GIORNATA)

DOMENICA 19 DICEMBRE

ore 14:30