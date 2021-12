Juventus annebbiata, ma cinica quanto basta: Morata e Cuadrado stendono il Bologna [CLASSIFICA]

18 Dicembre 2021 20:05

La Juventus non brilla nella nebbia del Dall’Ara: i bianconeri riescono comunque a superare un ostico Bologna per 0-2

Nebbia sul Dall’Ara di Bologna, ma per una Juventus che naviga a vista fa poca differenza. I bianconeri procedono partita dopo partita, cercano ancora l’amalgama migliore e qualche certezza in più da cementificare in una stagione che, nonostante sia quasi arrivata al giro di boa del girone d’andata, ancora fatica a prendere una piega netta. Le vittorie servono per risalire la corrente e la classifica, un vecchio lupo di mare come Allegri lo sa bene e si va andare bene i 3 punti, senza dare peso a come arrivino. Senza Chiesa e Dybala, l’attacco bianconero è sulle spalle di Morata che buca il Bologna nel primo tempo, una giocata di Cuadrado, tiro da fuori deviato da un difensore, mette il match in ghiaccio. Trasferta complicata per i bianconeri che, al di là del punteggio, non hanno vita facile contro un ostico Bologna che nonostante lo svantaggio, tiene bene il campo e non rinuncia a giocare. Szczesny risponde presente in ogni situazione di pericolo e mantiene la porta inviolata. I bianconeri raggiungono la Roma, vittoriosa nel pomeriggio per 1-4 contro l’Atalanta, a quota 31 punti al 5° posto in classifica. La zona Champions dista 5 punti in attesa di un Milan-Napoli decisivo anche per le inseguitrici.

Risultati 18ª Giornata di Serie A

Venerdì 17 dicembre

Ore 18:00

Lazio-Genoa 3-1 (36’ Pedro, 75’ Acerbi, 81’ Zaccagni, 86’ Melegoni)

Ore 20:45

Salernitana-Inter 0-5 (11’ Perisic, 33’ Dumfries, 52’ Sanchez, 87′ Gagliardini)

Sabato 18 dicembre

Ore 15:00

Atalanta-Roma 1-4 (1’ 82’ Abraham, 27’ Zaniolo, 45’+1 aut. Cristante, 72’ Smalling)

Ore 18:00

Bologna-Juventus 0-2 (6’ Morata, 69′ Cuadrado)

Ore 20:45

Cagliari-Udinese

Domenica 19 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Sassuolo

Ore 15:00

Spezia-Empoli

Ore 18:00

Sampdoria-Venezia

Torino-Verona

Ore 20:45

Milan-Napoli

La classifica di Serie A

Inter 43 Milan 39 Atalanta 37 Napoli 36 Roma 31 Juventus 31 Fiorentina 30 Lazio 28 Empoli 26 Bologna 24 Verona 23 Sassuolo 23 Torino 22 Sampdoria 18 Udinese 17 Venezia 16 Spezia 12 Cagliari 10 Genoa 10 Salernitana 8

Classifica marcatori Serie A