Ibra-cadabra, magia in sforbiciata: il Milan evita la figuraccia con l’Udinese. Juventus bloccata sull’1-1 a Venezia [CLASSIFICA]

11 Dicembre 2021 22:55

Il Milan evita la figuraccia contro l’Udinese grazie a una magia di Ibrahimovic, la Juventus si ferma sull’1-1 a Venezia: la nuova classifica di Serie A

Diciassettesima giornata di Serie A, numero sfortunato per le big? Juventus e Milan non vanno oltre l’1-1 contro Venezia e Udinese, lasciando per strada punti importanti per i rispettivi obiettivi. Nel pomeriggio i bianconeri, reduci dalla gioia europea di aver chiuso il girone di Champions League al primo posto, passano in vantaggio con Morata ma si fanno recuperare da Aramu. Il Venezia si conferma una squadra ostica, capace di dar fastidio anche a squadre ben più attrezzate. La Juventus conferma invece il suo trend altalenante in una stagione iniziata sotto una cattiva stella.

In serata il Milan ha l’occasione di consolidare il primato in classifica giocando prima di Napoli e Inter, ma i rossoneri non riescono a superare l’ostacolo Udinese. A corto di rotazioni a causa di tanti infortuni e scarichi dal ko contro il Liverpool in Champions League, i ragazzi di Pioli si fanno beffare da Beto nel primo tempo, al termine di un’azione confusa nel quale l’attaccante bianconero sfrutta un fortunoso rimpallo e un liscio di Tomori per appoggiare in rete a porta vuota. Nella ripresa il Milan prova il forcing creando al più qualche pericolo estemporaneo alla porta di Silvestri. Serve la giocata del singolo per evitare la figuraccia. Ci pensa Ibrahimovic: un pallone a mezz’aria diventa l’occasione per una sforbiciata, un colpo al volo dei tanti che gli abbiamo visto fare in carriera. Quarant’anni e non sentirli. I tifosi rossoneri tirano un sospiro di sollievo…

I risultati della 17ª Giornata di Serie A

Venerdì 10 dicembre

Ore 20:45

Genoa-Sampdoria 1-3 (7’Gabbiadini, 49’ Caputo, 67’ Vanheusden, 78’ Destro)

Sabato 11 dicembre

Ore 15:00

Fiorentina-Salernitana 4-0 (31’ Bonaventura, 51’, 84’ Vlahovic, 90’ Maleh)

Ore 18:00

Venezia-Juventus 1-1 (32’ Morata, 55’ Aramu)

Ore 20:45

Udinese-Milan 1-1 (17’ Beto, 90’+2 Ibrahimovic)

Domenica 12 dicembre

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Verona-Atalanta

Ore 18:00

Napoli-Empoli

Sassuolo-Lazio

Ore 20:45

Inter-Cagliari

Lunedì 13 Dicembre

Ore 20:45

Roma-Spezia

La classifica di Serie A

Milan 39 Inter 37 Napoli 36 Atalanta 34 Fiorentina 30 Juventus 28 Roma 25 Lazio 25 Bologna 24 Verona 23 Empoli 23 Sassuolo 20 Torino 19 Sampdoria 18 Udinese 17 Venezia 16 Spezia 12 Cagliari 10 Genoa 10 Salernitana 8

La classifica marcatori di Serie A