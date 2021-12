Sorpassi ad alta quota! Il Milan liquida la Salernitana, l’Inter cala il tris contro la Roma: Napoli 3° e obbligato a vincere [CLASSIFICA]

4 Dicembre 2021 19:56

Doppio successo per Milan e Inter negli anticipi della 16ª Giornata di Serie A: i rossoneri battono la Salernitana, i nerazzurri ne fanno 3 alla Roma. Il Napoli si ritrova 3° e obbligato a battere l’Atalanta

Cambia la vetta della Serie A con i primi due anticipi della 16ª Giornata. Doppio successo per le milanesi che si lasciano alle spalle, seppur per qualche ora, il Napoli passato da primo a terzo in attesa del big match serale contro l’Atalanta. Il primo a scendere in campo è il Milan che, con la testa alla sfida infrasettimanale contro il Liverpool e un ampio turnover in campo, liquida con semplicità la Salernitana: i rossoneri si impongono per 2-0 con le reti di Kessiè e Saelemaekers (che dedica il gol all’infortunato Kjaer, stagione finita per lui). Milan in vetta, ma seguito a stretto giro di posta dall’Inter. Match sulla carta ben più complicato per i nerazzurri che però hanno vita facile contro una Roma incerottata. Calhanoglu apre le danze direttamente da corner, Dzeko e Dumfries rendono più rotondo il risultato. Inter al secondo posto a +1 sul Napoli e -1 dal Milan: in vetta la situazione si fa caldissima.

Risultati 16ª Giornata di Serie A

Sabato 4 dicembre

Ore 15:00

Milan-Salernitana 2-0 (5’ Kessiè, 18’ Saelemaekers)

Ore 18:00

Roma-Inter 0-3 (15’ Calhanoglu, 24’ Dzeko, 39’ Dumfries)

Ore 20:45

Napoli-Atalanta

Domenica 5 dicembre

Ore 12:30

Bologna-Fiorentina

Ore 15:00

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Lazio

Ore 20:45

Juventus-Genoa

Lunedì 5 dicembre

Ore 18:30

Empoli-Udinese

Ore 20:45

Cagliari-Torino

Classifica Serie A 16ª Giornata

Milan 38 Inter 37 Napoli 36 Atalanta 31 Roma 25 Fiorentina 24 Juventus 24 Bologna 24 Lazio 22 Verona 20 Empoli 20 Sassuolo 19 Torino 18 Udinese 16 Sampdoria 15 Venezia 15 Spezia 11 Genoa 10 Cagliari 9 Salernitana 8

