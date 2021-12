Serie D girone I, i risultati: in vetta non vince nessuno, successo Cittanovese. La nuova classifica

19 Dicembre 2021 17:09

Risultati della 17ª giornata del girone I di Serie D e classifica aggiornata

In vetta tutto bloccato. Rallentano, nelle parti alte della classifica del girone I di Serie D. Dopo l’esclusione dell’Fc Messina, e lo stravolgimento della graduatoria, la nuova capolista Acireale non va oltre il pari interno contro il Paternò, ma Lamezia e Gelbison non ne approfittano perdendo rispettivamente in casa di Sancataldese e Trapani. Successo Cittanovese, che continua a recuperare terreno sulla zona playoff, mentre il Sant’Agata pareggia in casa contro la Cavese, quarta forza del torneo. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 17ª GIORNATA

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:30

Acireale-Paternò 1-1

Cittanovese-Real Aversa 2-1

Rende-Portici 1906 1-1

S. Agata-Cavese 0-0

Sancataldese-Gelbison Cilento 2-1

Trapani-Lamezia Terme 2-0

Troina-Licata 2-4

Santa Maria Cilento-San Luca POSTICIPATA

Giarre-Biancavilla POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACIREALE 33 GELBISON 30 LAMEZIA TERME 30 CAVESE 29 PATERNO’ 29 CITTANOVESE 27 SANTA MARIA CILENTO 26 LICATA 24 SANT’AGATA 22 TRAPANI 22 SANCASTALDESE 20 REAL AVERSA 19 PORTICI 19 CASTROVILLARI 17 SAN LUCA 14 RENDE 14 GIARRE 8 BIANCAVILLA 6 TROINA 4 (penalizzazione iniziale di -6) FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (18ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE

ore 14:30