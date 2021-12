Serie D girone I: tonfo interno Lamezia, Cittanovese corsara. Risultati e nuova classifica

12 Dicembre 2021 20:11

Risultati e classifica del girone I di Serie D dopo la 16ª giornata

Anche oggi, dopo quello dell’Immacolata, un turno a metà nel girone I di Serie D. La vetta se la prende l’Acireale, che fa il colpaccio in casa del Lamezia Terme. L’altro colpo esterno è della Cittanovese, che fa l’impresa in casa del Portici e si rilancia in chiave playoff. Pari per il Sant’Agata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 16ª GIORNATA

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:30

Castrovillari-Troina 3-1

Lamezia Terme-Acireale 1-3

Licata-Sancataldese 1-1

Paternò-Cavese 1-0

Portici-Cittanovese 0-2

Real Aversa-S. Agata 0-0

Biancavilla-Santa Maria Cilento POSTICIPATA

Gelbison Cilento-Trapani POSTICIPATA

San Luca-Rende POSTICIPATA

Riposa: Giarre

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACIREALE 32 GELBISON 30 LAMEZIA TERME 30 CAVESE 28 PATERNO’ 28 SANTA MARIA CILENTO 26 CITTANOVESE 24 LICATA 21 SANT’AGATA 21 TRAPANI 19 REAL AVERSA 19 PORTICI 18 SANCASTALDESE 17 CASTROVILLARI 17 SAN LUCA 14 RENDE 13 GIARRE 8 BIANCAVILLA 6 TROINA 4 (penalizzazione iniziale di -6) FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (17ª GIORNATA)

