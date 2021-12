Fc Messina, altro tonfo: stop interno, il Troina passeggia. Tutti i risultati e la classifica di Serie D

5 Dicembre 2021 16:50

Risultati e classifica del girone I di Serie D dopo la 14ª giornata

Altro tonfo, per una squadra sfilacciata e una società ormai allo sbando. Qualche giorno dopo l’annuncio delle dimissioni da parte del presidente Rocco Arena, ancora uno stop pesante per l’Fc Messina: dall’8-1 a Paternò allo 0-3 per mano dell’ex fanalino di coda Troina. La classifica adesso fa paura, anche se il primo pensiero del club al momento è quello di portare a conclusione la stagione. Dopo il pari nel derby reggino di ieri tra San Luca e Cittanovese, da registrare oggi anche il tris del Sant’Agata in casa del Portici e la sconfitta interna della capolista Gelbison, ma il Lamezia Terme ne approfitta a metà, pareggiando 0-0 contro la Cavese.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 14ª GIORNATA

SABATO 4 DICEMBRE

ore 14:30

San Luca-Cittanovese 1-1

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 14:30

Biancavilla-Rende 0-1

Castrovillari-Sancataldese 1-3

FC Messina-Troina 0-3

Gelbison Cilento-Acireale 0-1

Giarre-Santa Maria Cilento 0-2

Lamezia Terme-Cavese 0-0

Licata-Trapani 3-1

Portici-S. Agata 3-0

Real Aversa-Paternò 2-3

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 33 LAMEZIA TERME 32 CAVESE 28 PATERNO’ 28 ACIREALE 27 SANTA MARIA CILENTO 26 LICATA 23 CITTANOVESE 22 REAL AVERSA 21 PORTICI 18 SANT’AGATA 17 TRAPANI 17 SAN LUCA 16 RENDE 16 CASTROVILLARI 13 SANCASTALDESE 13 FC MESSINA 8 GIARRE 7 TROINA 7 (penalizzazione iniziale di -6) BIANCAVILLA 6

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (15ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

ore 14:30