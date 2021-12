Crotone e Cosenza, è notte fonda: sconfitte interne contro Spal e Cremonese. I risultati e la nuova classifica di Serie B

4 Dicembre 2021 16:01

I risultati della 16ª giornata e la classifica di Serie B aggiornata dopo le gare delle 14 del sabato

Notte fonda, buia che più buia non si può. La Calabria calcistica, in attesa della Reggina a Lecce, non riesce a rialzarsi. Le gare delle 14 del sabato della 16ª giornata di Serie B hanno fatto registrare un altro passo falso, infatti, per Crotone e Cosenza. I pitagorici hanno perso per 1-2 contro la Spal, accorciando le distanze con Kargbo soltanto nel finale. La svolta di Marino non c’è, non si vede, ed è anche peggiore della precedente. E infatti sull’ex Empoli aleggia l’ombra di un ritorno di Modesto. I Lupi di Zaffaroni hanno invece lasciato spazio al San Vito alla Cremonese: la Calabria, alla squadra di Pecchia, sorride ancora a due settimane dalla vittoria al Granillo Brivido ma vittoria per il Benevento contro il Pordenone, mentre è pari tra Frosinone e Ternana. La nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 16ª GIORNATA

VENERDI’ 3 DICEMBRE

ore 20:30

Perugia-Vicenza 1-0

SABATO 4 DICEMBRE

ore 14:00

Benevento-Pordenone 2-1

Cosenza-Cremonese 0-2

Crotone-Spal 1-2

Frosinone-Ternana 1-1

ore 16:15

Lecce-Reggina

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Parma

Como-Pisa

ore 16:15

Brescia-Monza

ore 20:30

Alessandria-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 30 Pisa 29 Lecce 28 Benevento 28 Cremonese 26 Monza 25 Ascoli 25 Perugia 25 Frosinone 25 Cittadella 22 Reggina 22 Ternana 22 Como 21 Spal 20 Parma 18 Cosenza 15 Alessandria 14 Crotone 8 Vicenza 7 Pordenone 7

PROSSIMO TURNO (17ª GIORNATA)

VENERDI’ 10 DICEMBRE

ore 18:00

Cremonese-Crotone

ore 20:30

Ternana-Benevento

SABATO 11 DICEMBRE

ore 14:00

Cittadella-Ascoli

Monza-Frosinone

Pordenone-Cosenza

Spal-Brescia

ore 16:15

Pisa-Lecce

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:00

Parma-Perugia

ore 16:15

Vicenza-Como

ore 20:30