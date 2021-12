Milan, poker scaccia crisi: il Napoli crolla contro lo Spezia, in testa c’è sempre l’Inter [CLASSIFICA]

22 Dicembre 2021 22:48

Il Milan batte 2-4 l’Empoli e sorpassa il Napoli fermato 0-1 dallo Spezia, in testa l’Inter raggiunge la 7ª vittoria consecutiva: i risultati della 19ª Giornata di Serie A

Il girone d’andata e il 2021 di Serie A si chiude, eccezionalmente, di mercoledì. Il 19° turno del massimo campionato italiano si chiude con un turno infrasettimanale che vede impegnate le squadre che occupano le prime 3 posizioni in classifica. Nel pomeriggio, la prima a scendere in campo è l’Inter che ottiene il 7° successo consecutivo. I nerazzurri, già campioni d’inverno, superano per 1-0 un ostico Torino grazie alla rete segnata da Dumfries. Nerazzurri che consolidano il primo posto e mettono pressione sulle inseguitrici. Nessun effetto sul Milan che supera l’Empoli per 2-4 in una partita intensa e divertente. I rossoneri trovano due reti con Kessiè, inframezzate dal pareggio di Bajrami, poi dilagano nel secondo tempo con una punizione di Florenzi e il gol di Theo Hernandez. Nel finale il rigore di Pinamonti rende meno amaro il passivo per un’Empoli davvero bella da guardare.

Passo falso invece per il Napoli. I partenopei non riescono a dare seguito al successo sul Milan e, complici le assenze pesanti di Insigne, Koulibaly, Osimhen e Ruiz, si fa sorprendere dallo Spezia a causa dello sfortunato autogol di Juan Jesus. In testa l’Inter conserva un vantaggio di 4 punti sul Milan che torna a +3 sul Napoli. Dal 6 gennaio si parlerà di girone di ritorno!

Risultati 19ª Giornata di Serie A

Martedì 21 dicembre

Ore 18:30

Udinese-Salernitana non disputata

Ore 20:45

Juventus-Cagliari 1-0 (40’ Kean, 83’ Bernardeschi)

Genoa-Atalanta 0-0

Mercoledì 22 dicembre

Ore 16:30

Sassuolo-Bologna 0-3 (36’ Orsolini, 44’ Hickey, 90’+4 Santander)

Venezia-Lazio 1-3 (3’ Pedro, 30’ Forte, 48’ Acerbi, 90’+5 Luis Alberto)

Ore 18:30

Inter-Torino 1-0 (30’ Dumfries)

Roma-Sampdoria 1-1 (72’ Shomurodov, 80’ Gabbiadini)

Verona-Fiorentina 1-1 (17’ Lasagna, 81’ Castrovilli)

Ore 20:45

Empoli-Milan 2-4 (12’ 42’ Kessiè, 18’ Bajrami, 63’ Florenzi, 69’ Hernandez, 84’ rig. Pinamonti)

Napoli-Spezia 0-1 (38’ aut. Juan Jesus)

La classifica di Serie A

Inter 46 Milan 42 Napoli 39 Atalanta 38 Juventus 34 Roma 32 Fiorentina 32 Lazio 31 Empoli 27 Bologna 27 Torino 25 Verona 24 Sassuolo 24 Udinese 20 Sampdoria 20 Venezia 17 Spezia 16 Genoa 11 Cagliari 10 Salernitana 8

Classifica marcatori Serie A