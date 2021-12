Serie A, 17ª Giornata a tinte nerazzurre! Inter, poker e primo posto: Napoli ko, l’Atalanta effettua il sorpasso [CLASSIFICA]

12 Dicembre 2021 22:40

L’Inter batte 4-0 il Cagliari e scavalca il Milan al primo posto in classifica: l’Atalanta sfrutta il ko del Napoli e sale al 3° posto. Classifica e risultati della 17ª giornata di Serie A

La 17ª Giornata di Serie A si tinge di nero e d’azzurro. Si fermano tutte, tranne le due squadre con i colori appena citati. Giornata che sorridere all’Inter: dopo quasi un intero girone d’andata passato ad inseguire, i ragazzi di Simone Inzaghi effettuano il sorpasso. Il pari del Milan offre la più ghiotta delle chance a Lautaro Martinez e compagni che contro il Cagliari scendono in campo con la voglia di afferrarla al volo: netto 4-0, doppietta di Lautaro (che fallisce anche un rigore), l’ormai costante Calhanoglu e Sanchez che non fa rimpiangere Dzeko. Inter prima a +1 sul Milan e +3 sull’Atalanta. I bergamaschi vincono in trasferta contro il Verona e si prendono la terza piazza a discapito del Napoli, sconfitto clamorosamente in casa dall’Empoli dopo le fatiche dell’Europa League. Cambia volto la zona alta della classifica, seppur i distacchi restino minimi: Inter prima con 40 punti, secondo il Milan a 39, terza l’Atalanta a 37 e quarto il Napoli a 36. Nel prossimo turno i big match Milan-Napoli e Atalanta-Roma rischiano di cambiare ancora il volto di una Serie A più aperta che mai.

I risultati della 17ª Giornata di Serie A

Venerdì 10 dicembre

Ore 20:45

Genoa-Sampdoria 1-3 (7’Gabbiadini, 49’ Caputo, 67’ Vanheusden, 78’ Destro)

Sabato 11 dicembre

Ore 15:00

Fiorentina-Salernitana 4-0 (31’ Bonaventura, 51’, 84’ Vlahovic, 90’ Maleh)

Ore 18:00

Venezia-Juventus 1-1 (32’ Morata, 55’ Aramu)

Ore 20:45

Udinese-Milan 1-1 (17’ Beto, 90’+2 Ibrahimovic)

Domenica 12 dicembre

Ore 12:30

Torino-Bologna 2-1 (24′ Sanabria, 69′ aut. Soumaoro, 79′ rig. Orsolini)

Ore 15:00

Verona-Atalanta 1-2 (22′ Simeone, 37′ Miranchuk, 62′ Koopmeiners)

Ore 18:00

Napoli-Empoli 0-1 (70′ Cutrone)

Sassuolo-Lazio 2-1 (6′ Zaccagni, 63′ Berardi, 69′ Raspadori)

Ore 20:45

Inter-Cagliari 4-0 (29′ 68′ Lautaro Martine, 50′ Sanchez, 66′ Calhanoglu)

Lunedì 13 Dicembre

Ore 20:45

Roma-Spezia

La classifica di Serie A

Inter 40 Milan 39 Atalanta 37 Napoli 36 Fiorentina 30 Juventus 28 Empoli 26 Roma 25 Lazio 25 Bologna 24 Verona 23 Sassuolo 23 Torino 22 Sampdoria 18 Udinese 17 Venezia 16 Spezia 12 Genoa 10 Cagliari 10 Salernitana 8

La classifica marcatori