Risultati e classifica 13ª Giornata Serie B: la Viola batte Monopoli e guarda con fiducia al recupero contro Cassino!

19 Dicembre 2021 21:35

I risultati e la classifica della 13ª Giornata della Serie B di Basket: la Pallacanestro Viola batte Monopoli e prova a rilanciarsi nel finale di 2021

Un finale di 2021 che potrebbe tornare a sorridere alla Pallacanestro Viola. Dopo 4 sconfitte consecutive i neroarancio trovano il successo contro Monopoli con una clamoroso tripla di Balic in buzzer beater, una giocata in grado di far venire giù il PalaCalafiore. I neroarancio salgono a quota 10 in classifica e staccano proprio la squadra ospite. Tutte ferme la prossima settimana, tranne 4 squadre: la Pallacanestro Viola affronterà la Virtus Cassino per scavare ulteriormente un solco sulle inseguitrici, mentre Avellino dovrebbe avere vita facile contro Formia e rilanciarsi in piena bagarre Playout.

I risultati della 13ª Giornata di Serie B

18/12/2021 BPC Virtus Cassino-Virtus Arechi Salerno 76-89

18/12/2021 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Virtus Kleb Ragusa 77-64

19/12/2021 Forio Basket 1977-Moncada Energy Agrigento 52-66

19/12/2021 Pall. Viola Reggio Calabria-Lapietra Monopoli 70-67

19/12/2021 Fidelia Torrenova-Bava Pozzuoli 63-58

19/12/2021 Lions Basket Bisceglie-Geko PSA Sant’Antimo 73-61

19/12/2021 Pavimaro Molfetta-CJ Basket Taranto 92-83

23/12/2021 Meta Formia-Del.Fes Avellino

La classifica di Serie B

Moncada Energy Agrigento 22 Lions Basket Bisceglie 22 Fidelia Torrenova 18 Virtus Arechi Salerno 18 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 16 Virtus Kleb Ragusa 16 Geko PSA Sant’Antimo 14 Pavimaro Molfetta 12 Bava Pozzuoli 12 CJ Basket Taranto 12 Pall. Viola Reggio Calabria 10* Forio Basket 1977 10 BPC Virtus Cassino 8* Lapietra Monopoli 8 Del.Fes Avellino 6* Meta Formia 0*

* Una gara da recuperare