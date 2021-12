Risultati e Classifica 12ª Giornata di Serie B: Pallacanestro Viola ko a Ragusa, neroarancio in piena bagarre Playout

12 Dicembre 2021 21:15

La Pallacanestro Viola viene sconfitta anche a Ragusa, è il 4° ko consecutivo: neroarancio in piena bagarre Playout, seppur con una gara da recuperare

Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite. Agrigento, Forio, Sant’Antimo e oggi Ragusa. Continua la striscia negativa della Pallacanestro Viola che torna dalla trasferta siciliana con tanti rimpianti. Difesa da rivedere, per usare un eufemismo, a fronte di un buon attacco in un pirotecnico 94-88. Siciliani che quasi spengono la luce nel quarto quarto di gara lasciando spazio al rientro dei reggini in grado di rimontare un gap di circa 20 punti di svantaggio. Pallacanestro Viola attualmente in piena bagarre Playout, seppur con una gara da recuperare. Domenica nella sfida casalinga contro Monopoli toccherà necessariamente invertire la rotta.

Risultati 12ª Giornata di Serie B

Sabato 11 dicembre

Bava Pozzuoli-Pavimaro Molfetta 82-76

Lapietra Monopoli-BPC Virtus Cassino 70-61

Domenica 12 dicembre

Moncada Energy Agrigento-Fidelia Torrenova 66-53

Virtus Arechi Salerno-Meta Formia 86-72

Del.Fes Avellino-Forio Basket 63-52

CJ Basket Taranto-Lions Basket Bisceglie 84-63

Virtus Kleb Ragusa-Pall. Viola Reggio Calabria 94-88

Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 69-65

Classifica Serie B