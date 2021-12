Risultati e classifica 11ª Giornata di Serie B: Pallacanestro Viola in astinenza da vittorie e adesso c’è Ragusa

8 Dicembre 2021 21:36

La Pallacanestro Viola viene sconfitta in casa da Sant’Antimo, terzo ko consecutivo per i neroarancio che scivolano nella parte bassa della classifica

La Pallacanestro Viola è in astinenza di vittorie. Tre le gare consecutive senza punti che se aggiungiamo la gara non giocata domenica (si recupera il 23 dicembre), fanno quasi un mese senza successi (l’ultimo il 14 novembre). Quest’oggi i neraorancio erano chiamati a una reazione dopo il ko di Forio, reazione che non è arrivata: dopo un primo tempo giocato praticamente alla pari, seppur chiuso in svantaggio, i ragazzi di coach Bolignano hanno regalato il terzo quarto a Sant’Antimo, sfiorando i 20 punti di svantaggio, salvo poi provare a ricucire il gap fermandosi sul 66-75 conclusivo. Viola che resta ferma a 8 punti alla 12ª posizione in classifica alla pari con Cassino, l’avversaria del recupero ma ad appena 2 punti dalla zona Playoff. Classifica cortissima, l’importante è riprendere al più presto possibile a macinare punti e vittorie.

I risultati dell’11ª Giornata di Serie B

Mercoledì 8 dicembre

Forio Basket 1977-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 71-81

Meta Formia-Virtus Kleb Ragusa 60-63

Bava Pozzuoli-Moncada Energy Agrigento 56-85

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 87-80

Pall. Viola Reggio Calabria-Geko PSA Sant’Antimo 66-75

Lions Basket Bisceglie-Lapietra Monopoli 80-64

Pavimaro Molfetta-Del.Fes Avellino 81-79

Fidelia Torrenova-Virtus Arechi Salerno 70-67

La nuova classifica di Serie B

Lions Basket Bisceglie 20 Moncada Energy Agrigento 18 Fidelia Torrenova 16 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 Virtus Arechi Salerno 14 Virtus Kleb Ragusa 14 Geko PSA Sant’Antimo 12 CJ Basket Taranto 10 Pavimaro Molfetta 10 Forio Basket 1977 10 Bava Pozzuoli 10 Pall. Viola Reggio Calabria 8* BPC Virtus Cassino 8* Lapietra Monopoli 6 Del.Fes Avellino 4 Meta Formia 0

* Una gara da recuperare