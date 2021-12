Cuadrado-Dybala, la Juventus batte il Genoa e sale in zona Europa League: in vetta 4 squadre in 4 punti [CLASSIFICA]

5 Dicembre 2021 22:44

La Juventus batte il Genoa 2-0 grazie alle reti di Cuadrado e Dybala e sale in zona Europa League: in vetta tra il Milan 1° e l’Atalanta 4ª, ci sono appena 4 punti

La Juventus chiude il programma domenicale della 16ª Giornata con una vittoria sul Genoa, risultato ampiamente pronosticabile alla vigilia, ma visto l’andazzo della stagione, mai dare nulla per scontato. I bianconeri non possono permettersi altri passi falsi se vogliono puntare quantomeno a un posto fra le migliori 4 del torneo e al conseguente accesso alla prossima Champions League con tutti i risvolti su finanze, stipendi e appeal del caso. Davanti vincono tutte a parte il Napoli sconfitto dall’Atalanta e il divario dei bianconeri, proprio dai bergamaschi, resta sempre di 7 punti. Quantomeno la Juventus continua la lenta risalita della china. Cuadrado e Dybala permettono di liquidare il Genoa e ottenere 3 punti che valgono quota 27 e il 5° posto (zona Europa League), alla pari con la Fiorentina. Davanti la classifica è cortissima: il Milan batte la Salernitana ed è primo a 38; l’Inter liquida la Roma e insegue a 37; il Napoli resta fermo a quota 36 venendo sconfitto dall’Atalanta che sale a 34. Quattro squadre in 4 punti, è tutto più che aperto. Forse lo sa anche la Juventus…

Risultati 16ª Giornata di Serie A

Sabato 4 dicembre

Ore 15:00

Milan-Salernitana 2-0 (5’ Kessiè, 18’ Saelemaekers)

Ore 18:00

Roma-Inter 0-3 (15’ Calhanoglu, 24’ Dzeko, 39’ Dumfries)

Ore 20:45

Napoli-Atalanta 2-3 (7′ Malinovski, 40′ Zielinski, 46′ Mertens, 66′ Demiral, 71′ Freuler)

Domenica 5 dicembre

Ore 12:30

Bologna-Fiorentina 2-3 (33’ Maleh, 42’ Barrow, 51’ Biraghi, 67’ Vlahovic, 83’ Hickey)

Ore 15:00

Spezia-Sassuolo 2-2 (35’ Manaj, 48’ Gyasi, 66’ 79’ Raspadori)

Venezia-Verona 3-4 (12’ Ceccaroni, 19’ Crnigoj, 28’ Henry, 52’ aut. Henry, 65’ Caprari, 67’ 85’ Simeone)

Ore 18:00

Sampdoria-Lazio 1-3 (7’ Milinkovic-Savic, 17 37’ Immobile, 89’ Gabbiadini)

Ore 20:45

Juventus-Genoa 1-0 (9’ Cuadrado, 82’ Dybala)

Lunedì 5 dicembre

Ore 18:30

Empoli-Udinese

Ore 20:45

Cagliari-Torino

Classifica Serie A 16ª Giornata

Milan 38 Inter 37 Napoli 36 Atalanta 34 Juventus 27 Fiorentina 27 Roma 25 Lazio 25 Bologna 24 Verona 23 Empoli 20 Sassuolo 20 Torino 18 Udinese 16 Sampdoria 15 Venezia 15 Spezia 12 Genoa 10 Cagliari 9 Salernitana 8

Classifica marcatori Serie A