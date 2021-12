Un profeta per il Diavolo: dalla Calabria alla lotta scudetto, Messias trascina il Milan nello 0-3 sul Genoa [CLASSIFICA]

1 Dicembre 2021 22:48

Junior Messias trascina il Milan al successo sul Genoa: una doppietta del brasiliano ex Crotone all’esordio da titolare con i rossoneri. I rossoneri rispondo all’Inter e accorciano sul Napoli

Il Diavolo si affida a un… Messias. Metafore a parte, il Milan lo ha atteso metà stagione fra infortuni e ricerca della forma fisica migliore, ma non appena è tornato in buone condizioni, Junior Messias ha fatto vedere subito le qualità che hanno portato i rossoneri a scegliere sul finire del mercato estivo. Un acquisto, effettuato dal Crotone retrocesso in B, che aveva fatto storcere il naso a molti, vista la qualità dei nomi che venivano accostati ai rossoneri, ma il giudizio finale lo dà sempre il campo. Sbloccatosi con il gol vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, il brasiliano ha firmato la doppietta decisiva (di Ibra il primo gol) nello 0-3 sul Genoa di questa sera. Una vittoria fondamentale per il Milan che cancella le due sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo e riprende la sua marcia.

Situazione di classifica che resta invariata davanti, seppur con una frenata. Il Napoli si fa rimontare dallo 0-2 al 2-2 dal Sassuolo: Ruiz e Mertens illudono, Scamacca e Ferrari pareggiano la gara, Defrel firma anche il 3-2, ma il Var annulla per fallo in attacco. Nel pomeriggio l’Inter aveva temporaneamente superato i ‘cugini’ al secondo posto grazie al 2-0 sullo Spezia firmato Gagliardi-Lautaro Martinez. Tutte e 3 le squadre nello spazio di 2 punti: 36 Napoli, 35 Milan, 34 l’Inter. Nel weekend si torna in campo di nuovo!

Risultati 15ª Giornata di Serie A

Martedì 30 novembre

Ore 18:30

Atalanta-Venezia 4-0 (7’ 12’ 67’ Pasalic, 57’ Koopmeiners)

Fiorentina-Sampdoria 3-1 (23’ Callejon, 32’ Vlahovic, 45’ Sottil)

Ore 20:45

Salernitana-Juventus 0-2 (21’ Dybala, 70’ Morata)

Verona-Cagliari 0-0

Mercoledì 1 dicembre

Ore 18:30

Bologna-Roma 1-0 (35’ Svamberg)

Inter-Spezia 2-0 (36’ Gagliardini, 58’ rig. Lautaro Martinez)

Ore 20:45

Genoa-Milan 0-3 (10’ Ibrahimovic, 45’+2 61’ Messias)

Sassuolo-Napoli 2-2 (51’ Ruiz, 60’ Mertens, 72’ Scamacca, 89’ Ferrari)

Giovedì 2 dicembre

Ore 18:30

Torino-Empoli

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Classifica Serie A 15 ª Giornata

Napoli 36 Milan 35 Inter 34 Atalanta 31 Roma 25 Fiorentina 24 Juventus 24 Bologna 24 Lazio 21 Verona 20 Empoli 19 Sassuolo 19 Torino 17 Udinese 15 Sampdoria 15 Venezia 15 Spezia 11 Genoa 10 Cagliari 9 Salernitana 8

Classifica marcatori Serie A