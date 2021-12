Riqualificazione demanio marittimo a Messina, Amata: “grazie all’assessore Cordaro per l’attenzione sulla città”

12 Dicembre 2021 10:45

Riqualificazione demanio marittimo a Messina, la nota di Elvira Amata capogruppo di Fratelli d’Italia

“Desidero ringraziare il governo Musumeci e l’assessore regionale al territorio e ambiente Toto Cordaro per gli interventi legati alla riqualificazione del demanio marittimo a Messina Maregrosso e Contesse – ex Samar, che accedono rispettivamente a una dotazione finanziaria di 827mila e 665 mila euro, fondi che serviranno alla valorizzazione della costa attraverso la demolizione di beni immobili pericolanti”. Lo dice in una nota Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars che esprime apprezzamento per l’attenzione dell’assessore Cordaro al territorio messinese in considerazione del fatto che “si tratta di interventi prioritari a salvaguardia della pubblica incolumità e alla salute dell’ambiente e dei cittadini”.