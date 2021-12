Reggio Calabria, zona gialla e zona blu: ecco il nuovo calendario della raccolta rifiuti dall’11 dicembre [FOTO]

9 Dicembre 2021 20:54

Teknoservice ha diffuso i volantini che indicano il calendario della nuova raccolta differenziata: la suddivisione in zona gialla, zona blu e locali commerciali. I chiarimenti anche sull’isola ecologica di Reggio Campi e sul centro momentaneo di raccolta in via Nicola furnari (Rione Ceci)

L’Avr saluta Reggio Calabria, dall’11 dicembre in città sarà Teknoservice ad occuparsi della raccolta rifiuti e differenziata. Come spiegato dal Vicesindaco Paolo Brunetti nel corso della conferenza stampa, il porta a porta continuerà: il territorio comunale è stato diviso in due macro aree (zona gialla e zona blu), con un calendario specifico per entrambe. Soltanto nei quartieri più in difficoltà (ad esempio Ciccarello, Rione Marconi e Arghillà) in aggiunta saranno (ri)posizionati i cassonetti di quartiere, mentre in determinati condomini saranno inseriti i “bidoni condominiali” per la raccolta differenziata. Di seguito la suddivisione dei quartieri, gli orari in cui passeranno gli operatori e quali mastelli (indifferenziato, organico, plastica e lattine, vetro o carta e cartone) esporre giorno per giorno:

ZONA GIALLA

Porta a porta

Santa Caterina, San Brunello, Vito

Pineta Zerbi, Tremulini, Eremo

Centro, Trabocchetto

Ferrovieri, Gebbione, Stadio, Sbarre

Condera, Spirito Santo

Modena, San Sperato

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti o mastelli in dotazione, dalle ore 21.00 (del giorno precedente) alle ore 04.00 del giorno di raccolta.

ZONA BLU

Stradale

Mosorrofa, Cataforio

Ortì, Podargoni, Terreti

Porta a porta

Archi

Catona, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe

Gallico, Sambatello

Gallina

Ravagnese

Pellaro

Cannavò

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti o mastelli in dotazione, dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del giorno di raccolta.

UTENZE COMMERCIALI

Nelle utenze commerciali rientro tutti i locali ed aree diverse dall’uso abitativo.

Ricordiamo alle utenze di posizionare il rifiuto previsto dal calendario settimanale a bordo strada, nei sacchetti, mastelli o cassonetti in dotazione, entro le ore 11.00 del giorno di raccolta.

Come conferire i materiali

Nei suoi volantini distribuiti alla cittadinanza, Teknoservice ricorda come disporre i rifiuti in base al suo materiale. Inoltre, viene ricordata la presenza dell’isola ecologica di Reggio Campi (aperta dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 19, compresa la domenica mattina ed escluso il martedì pomeriggio) e del centro momentaneo di raccolta in via Nicola furnari (Rione Ceci). Di seguito l’immagine per cercare di differenziare nella maniera corretta.