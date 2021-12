Rifiuti a Reggio Calabria, è questa la svolta? La figura del “netturbino di quartiere” e quella “strigliata” agli operatori [VIDEO]

9 Dicembre 2021 21:34

Rifiuti a Reggio Calabria, la ditta Teknoservice introduce una nuova (vecchia) figura: cambia l’organizzazione, ogni operatore avrà una sua zona di riferimento

“Ad oggi non ho capito come è gestito lo spazzamento, ma d’ora in avanti ogni zona avrà il suo netturbino, che sarà sempre lì. Aveva quel senso di rispetto del suo lavoro e anche di importanza. È l’immagine di una persona responsabile della zona, che deve tenerla pulita ed è responsabile di quello che succede”. Lo ha affermato l’Ingegnere Alberto Garbarini, direttore generale di Teknoservice, la ditta che dall’11 dicembre sostituirà Avr nel servizio di raccolta rifiuti a Reggio Calabria. Si tratta di una figura storica per la nostra città, per certi versi amata dai cittadini: il “netturbino di quartiere” diventerà un punto di riferimento, la persona simbolo di una determinata via o piazza, che cercherà di tenere sempre pulito e su cui il cittadino può fare riferimento in maniera concreta. E’ forse questa la novità più importante annunciata nella conferenza stampa indetta dal Vicesindaco Paolo Brunetti nel pomeriggio a Palazzo San Giorgio.

In un secondo momento Paolo Brunetti ha ringraziato la ditta Avr: “ultimamente rapporti non erano idilliaci, ma dietro la sigla ci sono degli uomini che lasceranno un pezzo di cuore a Reggio Calabria. I lavoratori di Avr sono stati tutti assorbiti nell’azienda Teknoservice, però ci tengo a dire loro una cosa: che nessuno dia per scontato il posto di lavoro, deve essere svolto in maniera esemplare. Non esiste il ‘posto fisso’ alla Checco Zalone, i cittadini devo segnalare comportamenti non idonei. Stimoliamo i lavoratori a fare di più”.

L’Ingegnere Alberto Garbarini ha poi ricordato un episodio: “a Giugliano in Campania la differenziata era allo 0% quando siamo arrivati, raccoglievamo i rifiuti con le ruspe. Oggi sta al 60%. Non so se risolveremo il problema qui a Reggio, non posso prevedere il futuro, ma ritengo sia fattibile. Oggi il problema è provocato da diversi fattori. Partiamo con una volontà diversa, non possiamo perdere questa opportunità. Nuove assunzioni di personale, ad oggi non sono previste, cambierà il metodo di organizzazione. Oggi ogni operatore avrà delle zone, il cosiddetto netturbino di quartiere”. “Abbiamo previsto un acconto ai lavoratori assunti, siamo insieme a loro tutti sulla stessa barca. Ci mettiamo l’anima all’interno di un rapporto di fiducia che deve essere coltivato. Annuncio pure che è stato revocato lo sciopero dei lavoratori, inizialmente indetto per il 13 dicembre”, ha concluso Garbarini.

Rifiuti, Brunetti: “discarica di Sambatello e premialità per i cittadini”

“A Sambatello stanno proseguendo lavori di sistemazione della discarica. Dico che attualmente non ci sono difficoltà nella raccolta, grazie anche con la convenzione stipulata con la Regione Puglia. risparmieremo di circa 130 mila euro al mese. Più raccolta differenziata si fa e meno costa il servizio. È un percorso arduo. Il 65% della raccolta differenziata è il minimo, ogni azione è utile a ridurre al massimo questo rischio. Costi? Risparmieremo circa 130 mila euro al mese. Più raccolta differenziata si fa e meno costerà il servizio per i cittadini. È un percorso arduo. Il 65% della raccolta differenziata è il minimo traguardo imposto dalle normative. All’interno del piano stilato con Conai è prevista premialità per i cittadini, che inizialmente però non prevede uno sconto sulla bolletta. Ma sarà ad esempio il grattino per il parcheggio o qualcosa del genere. Non vi aspettate i cambiamenti già da domani, serve del tempo”, ha concluso Brunetti.