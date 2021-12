Focolaio Covid ad Assisi: “l’unico ricoverato è un no vax”. Ma in realtà è vaccinato con due dosi: “ci scusiamo per l’errore”

16 Dicembre 2021 18:16

E’ scoppiato un focolaio Covid ad Assisi e l’uomo ricoverato in terapia intensiva era stato segnalato come non vaccinato: in realtà, però, ha già ricevuto le due dosi di vaccino ed è solo sprovvisto della terza

Si fa presto a dire no vax. E’ scoppiato un focolaio Covid durante un pellegrinaggio ad Assisi, con 92 soggetti risultati positivi dopo il rientro dal viaggio della cittadina di Perugia a bordo di due pullman. E l’uomo ricoverato in terapia intensiva era stato inizialmente segnalato come non vaccinato, ma in realtà ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. L’Uls 2 di Treviso lo precisa, tramite le parole del direttore Francesco Benazzi: “nella congestione dei primi momenti mi era stata descritta come persona ‘non vaccinata’, in realtà i sanitari si riferivano alla terza dose, non ancora fatta. Un nostro errore di cui ci scusiamo”. L’uomo, un trevigiano di 78 anni, pur necessitando per le funzioni vitali della intensiva, non sarebbe in condizioni critiche.