Renzi: “il Covid è cambiato, è meno aggressivo. Basta mettere in quarantena i contatti dei positivi”

27 Dicembre 2021 16:22

L’ex premier Matteo Renzi dice la sua in merito al tema del sistema di tracciamento per contrastare il Covid, ora più contagioso ma meno aggressivo

Tanti studi lo evidenziano, tanti medici lo confermano. E anche per Matteo Renzi, adesso, è così. Il leader di Italia Viva la pensa come Matteo Bassetti sul tema del sistema di tracciamento. “Come affrontare l’ondata di nuovi contagi da Covid? Vado controcorrente”, afferma l’ex premier in un video pubblicato sui social“. Il virus è cambiato – dice – è più contagioso ma meno aggressivo, grazie ai vaccini. E quindi cambiamo le regole, non teniamo quelle di un anno e mezzo fa. Prima regola: se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di un contatto con un positivo. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, sulle terze dosi, anche senza prenotazioni. Terza regola: se ci sono delle restrizioni, siano solo per i no vax, non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax”.