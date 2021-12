25 Dicembre 2021 21:15

Rende: annullato il concertone di Capodanno con Aiello, confermati i concerti al Cilea di Reggio Calabria. Pegna: “siamo riusciti a confermare i concerti di Joe Bastinich e della Terza Classe previsti a Tropea e Catanzaro”

“Le nuove misure varate dal Consiglio dei Ministri per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, peraltro nell’immediata vigilia di una serie di eventi preparati da mesi, hanno prodotto nuovi danni e disguidi ad un settore già martoriato da tutte le misure precedenti!”, è quanto afferma il promoter calabrese Ruggero Pegna in una nota. “In particolare – aggiunge – è stato annullato il Concertone di Capodanno con Aiello a Rende voluto dal Sindaco Marcello Manna che, comunque, era stato predisposto nel rispetto di ogni misura prevista. Credo che il clima di paura che è stato nuovamente generato non sia in linea con i sacrifici chiesti ai cittadini e agli operatori di molti settori, primo fra tutti quello dello spettacolo dal vivo e della cultura e, soprattutto, contraddica le assicurazioni di normalità che erano state date a fronte di ben tre dosi di vaccini, green pass, mascherine, tamponi, ecc.”. “In ogni caso, invece – continua Pegna – siamo riusciti a confermare i concerti di Joe Bastinich e della Terza Classe previsti a Tropea e Catanzaro spostandoli al chiuso. A Tropea, per volontà del sindaco Giovanni Macrì, Bastianich e la sua Band si esibiranno il 30 dicembre alle ore 18:00 al Palazzo Santa Chiara, in Largo Ruffa, ad ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione alla mail info@prolocotropea.eu. A Catanzaro, poi, si esibiranno il 31 dicembre alle ore 17:00 in Galleria Mancuso nell’ambito della “Notte Piccante 2021” (per informazioni assnuovamente2020@gmail.com). Confermato anche il “Calabria Fest Tutta Italiana” della Art-Music&Co con super ospiti Ermal Meta, Arisa e Federico Zampaglione dei Tiromancino, che si svolgerà dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria in diretta streaming sulla pagina facebook di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play. Anche per il “Calabria Fest Tutta Italiana” ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle nuove misure con green pass e mascherine ffp2. Infine, confermati i concerti di Barreca del 29 dicembre al Teatro Gentile di Cittanova e il musical Fabularium Magic of Disney Music del 6 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro, entrambi con ingresso a biglietti Ticketone”. “Voglio rassicurare tutti – conclude Pegna – sulla sicurezza di questi luoghi e sul rispetto assoluto delle modalità di accesso; luoghi controllatissimi e certamente più sicuri di molti altri super frequentati ma privi di controlli, come ad esempio i centri commerciaili e le zone della movida serale”.