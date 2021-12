Rende, annullato il concerto per il Nuovo Anno della Chiesa di Sant’Antonio

30 Dicembre 2021 15:13

Una decisione presa dagli organizzatori alla luce della situazione legata all’evolversi della pandemia

È stato annullato il “Concerto per il Nuovo Anno”, inizialmente previsto per Domenica 2 Gennaio alle 20.45 nella Chiesa S. Antonio di Rende (CS). “Considerata l’attuale situazione pandemica registrata in Calabria, riteniamo opportuno rinviare il Concerto per il Nuovo Anno”. Questa la dichiarazione congiunta del Parroco di S. Antonio e Vicario Provinciale dei Frati Minori di Calabria, Fr. Luigi Loricchio, e del M. Luigi Vincenzo, direttore artistico della manifestazione giunta alla sua V edizione. “Consci della comprensione di tutti “– hanno proseguito entrambi – “auguriamo ogni bene nella speranza di riabbracciarci nella musica al più presto”.

La manifestazione, giunta alla sua V edizione, patrocinata dal Comune di Rende e inserita nel calendario della rassegna concertistica internazionale Arintha Classica, era stata organizzata dalla Parrocchia S. Antonio, dall’Accademia Musicale G. Rossini di Rende, dal Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” di Cosenza e dall’Associazione “I Quartieri 2.0”.

Il programma dell’evento prevedeva l’esibizione dell’Ensemble Novi Musici diretta da Oreste Calabria e del soprano Nicoletta Guarasci, accompagnati da Pasqualino De Rose alla tromba e da Luigi Vincenzo all’organo, nonché gli interventi del Sindaco di Rende Marcello Manna, dell’Assessore alla Cultura Marta Petrusewicz, di Angela Gatto, Presidente del Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” e del Parroco di S. Antonio Fr. Luigi Loricchio.