Reggio, inaugurato il primo store di “Stosa” Cucine in Calabria [FOTO E INTERVISTA]

17 Dicembre 2021 21:04

Reggio Calabria, grande affluenza di pubblico per l’apertura del primo store di “Stosa Cucine”

E’ stato inaugurato questo pomeriggio il primo store in Calabria di Stosa Cucine. questa importante new entry nel mondo dell’arredamento è stata possibile grazie al rapporto consolidato che c’è ormai da anni con la ditta Tomasello che da anni cura ogni dettaglio per l’arredamento delle nostre abitazioni.

Il punto vendita di “Stosa Cucine” sorge a Reggio Calabria, precisamente sulla SS106 pochi metri prima dello svincolo di Ravagnese: nello store è possibile realizzare cucine per tutte le tipologie di stile tra cui cucine classiche, contemporanee, moderne, hitech e tanto altro. Grazie al supporto offerto dal preparato staff del negozio, è possibile scegliere quanto di propria preferenza per comporre al meglio un’ambiente così importante per ogni casa com’è la cucina.

All’inaugurazione di questa sera ha partecipato anche un ospite speciale: Maurizio Sani, fondatore dell’azienda “Stosa Cucine”. Grande serata con tanti ospiti, una buona musica e qualche stuzzicheia per celebrare al meglio l’avvio di una nuova realtà così importante per il nostro territorio.