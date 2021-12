22 Dicembre 2021 12:50

Voragini, sporcizia, perdite d’acqua. La rabbia dei cittadini di Saracinello: un urlo di dolore per una situazione divenuta ormai insostenibile

Il limite umano della sopportazione è già stato superato da un pezzo. Rabbia, frustrazione, stanchezza, rassegnazione sono stati d’animo comune fra i cittadini di Saracinello che si sentono abbandonati da chi dovrebbe amministrare la città. Il quartiere, anch’esso abbandonato a se stesso, vive fra voragine, sporcizia e perdite d’acqua. Gli abitanti di Saracinello hanno scritto una lettera alla redazione di StrettoWeb nella quale denunciano la situazione e chiedono di non essere abbandonati.

“Mentre il centro risplende di luce propria, con strade rifatte o in via di rifacimento, la spazzatura raccolta regolarmente, ecc. la periferia continua a essere sempre più degradata raggiungendo livelli inverosimili tra l’indifferenza di chi dovrebbe intervenire per riportare alla normalità quello che, ormai, normale più non è. – Si legge nella lettera – Eh sì, perché non è normale che il traffico si paralizzi perché enormi buche impediscono il transito dei veicoli. Non è normale che dei bambini delle elementari (particolarmente disastrato il tratto davanti alle scuole del Rodari 1 a Saracinello) debbano rischiare tutti i giorni di essere investiti dall’automobile o dal pullman di turno che cerca di evitare di sprofondare in una delle tante voragini. Non è normale che migliaia di metri cubi di acqua potabile scorrano dalle fauci della terra perché sono saltate le condutture, da giorni, nei pressi del ponte Menga (sempre a Saracinello) e che nessuno si degna di venire a riparare. Non è normale che si viva tra erbacce e sporcizia senza che nessuno provveda alla giusta manutenzione. NO! NON E’ NORMALE!!. E, come un grido nel deserto, gli abitanti di Saracinello invocano aiuto. NON ABBANDONATECI!“.