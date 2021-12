Reggio Calabria, voragine in via Maldariti. Una cittadina indignata: “qui rischia di crollare tutto e il Sindaco pensa alle luci di Natale” [GALLERY]

14 Dicembre 2021 22:40

Voragine in via Maldariti, strada a rischio crollo e cittadini esasperati: neanche “l’alternativa” della contrada Cafari è di sicura percorrenza

A Reggio Calabria siamo “abituati” a vedere le buche disseminate qua e là, un po’ in tutte le vie cittadine, ma davanti alle voragini restiamo ancora sbalorditi. Una cittadina indignata scrive una lettera alla redazione di StrettoWeb, con annesse foto presenti nella nostra gallery, in cui denuncia lo stato di via Maldariti in cui sembra essere caduto un meteorite. Una voragine di grandi dimensioni, provocata da alcuni lavori di manutenzione e non adeguatamente riparata, rischia di far crollare il resto della strada. Dal Comune nessuna risposta. L’alternativa? Percorrere contrada Cafari, anch’essa piuttosto dissestata.

“Dopo tante segnalazioni di una grossa perdita d’acqua, all’incirca una settimana e mezzo fa, in via Maldariti, gli operai della Castore sono intervenuti per riparare dei tubi, lasciando una voragine di circa 1 metro e mezzo, molto profonda e con mezza corsia aperta al traffico. Rischia di franare tutto. – spiega la nostra lettrice – Pensavo che entro qualche giorno sarebbe stata riparata. Il giorno successivo niente. Dopo due giorni niente. Il terzo? Niente. Passa circa una settimana e mezza e non compare nessuno!!! Oggi sono arrivati i vigili ma, nonostante le segnalazioni di pericolo, dicono di non poter fare nulla oltre una segnalazione e ci consigliano di non passare, perchè è pericoloso.

Questa sera hanno rimesso le transenne: zona limitata solo ai residenti (come se controllassero chi è residente e chi no) e la fossa è rimasta nelle stesse condizioni, con il terreno sottostante che potrebbe cedere in qualsiasi momento con il peso delle auto. La premura del Sindaco, in questo momento, riguarda le luci natalizie e le piazzette , i pericoli in cui si incombe con le strade rovinate non li vede, ha gli occhi bendati e fa finta di non vedere, ogni tanto se ne esce con le barzellette e chiede scusa per le buche!!! Reggio è diventata una città del terzo mondo!!!

E non finisce qui! Il racconto continua…

Giustamente, viene consigliato dai vigili di non percorrere la via Maldariti, perché la strada rischia di franare. – prosegue la donna – Viene consigliato invece di percorrere la contrada Cafari, in foto mostro in che condizioni versa la discesa di contrada Cafari, in cui personalmente ho bucato tre gomme. Anche tale problematica segnalata, ma nulla: solo silenzio da parte del Comune. Sia la contrada Maldariti che la contrada Cafari sono strade trafficate e percorse da tantissime persone.

Reggio era una delle più belle città d’Italia, ora siamo diventati la città più degradata e sporca d’Italia!!!“.