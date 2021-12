Reggio Calabria: visite mediche specialistiche gratuite presso la Parrocchia di Cataforio [FOTO]

4 Dicembre 2021 22:06

In risposta alla delicata situazione sanitaria ed economica che stiamo attraversando, la Parrocchia San Giuseppe e SS.Salvatore di Cataforio e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione Tuscia e Sabina e, l’Associazione Croce Costantiniana Calabria, hanno messo a disposizione le proprie risorse per realizzare questa mattina le visite mediche specialistiche gratuite, per chi non può permetterselo o per chi non può attendere i tempi delle lunghe liste d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale. Alle 8.30 medici, para medici e tutti i volontari insieme al Parroco si sono trovati in Chiesa per un momento di preghiera meditando l’inno alla carità di San Paolo Apostolo e subito dopo si è iniziato il servizio gratuito verso il prossimo. Diversi gli ambulatori medici dove le persone hanno potuto ricevere gratuitamente: lo screening psicologico post covid a cura della Dott.ssa Dominella Mesiano psicologa e psicoterapeuta Ospedale Morelli, lo screening della colonna vertebrale a cura del Dr. Daniele Postorino fisiatra, lo screening angiologico (ecodoppler) a cura del Dr. Emanuele Scarlata Dirigente Ambulatorio medicina Interna Ospedale Morelli, lo screening per sdr dolorose e croniche a cura del Primario Dr. Domenico Quattrone Ospedale Morelli, lo screening Pediatrico-Neonatologico a cura del Dr. Franco Zimmitti. L’accoglienza è stata curata dalla Dott.ssa Marika Biamonte dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro insieme alla Dott.ssa Elena Modafferi. Le persone hanno avuto la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione e di ricevere la direzione spirituale curata dal parroco di Cataforio e San Salvatore don Giovanni Gattuso. Tantissime le persone oltre 100 che si sono rivolte agli specialisti, non solo provenienti dalla Vallata del S.Agata ma anche da Reggio e dalla Provincia. In chiesa alle ore 9,30 si è svolto come da programma il corso di base di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore a cura del Dr. Giovanni Calogero dell’Asp 5. Con l’anno nuovo si organizzerà un’altra giornata medica costantiniana per consentire a più persone possibili in particolare alle persone con difficoltà economiche, di poter ricevere gratuitamente l’assistenza sanitaria. La giornata si è conclusa con il pranzo offerto dalla Parrocchia.