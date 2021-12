Reggio Calabria, con Cesare sei famosa ovunque: “Gelateria tra le migliori d’Italia”

29 Dicembre 2021 10:30

“La Gelateria Cesare, a Reggio Calabria da oltre 100 anni, è una delle migliori d’Italia”, titola il noto magazine enogastronomico: l’esperienza vissuta dagli autori

Il fatto che Gelato Cesare sia una certezza non è una novità. Il famoso chioschetto verde situato all’inizio del Lungomare di Reggio Calabria, infatti, riesce a conquistare proprio tutti: è quanto racconta il magazine enogastronomico “Vino da bere”, i cui autori sono rimasti talmente colpiti dalla qualità dei prodotti “al punto di pensare di essere di fronte ad una delle 10 migliori gelaterie italiane”. Gli esperti esaltano della nota azienda reggina in modo particolare due concetti: la tradizione storica del locale e l’estrema bontà dei prodotti che mette a disposizione per la clientela. “Pur orientato all’innovazione e alla sperimentazione, il titolare Davide Destefano non perde mai di vista la filosofia paterna, improntata sul motto ‘qualità, passione e tradizione per il gelato’. Oggi Cesare è l’orgoglio non solo di Reggio e della Calabria ma dell’Italia tutta: produce un gelato di altissima qualità partendo da ingredienti nobili e privilegiando i prodotti del territorio, come il Bergamotto di Reggio Calabria, principe mondiale degli agrumi, il mango di Catona, l’annona di Reggio Calabria”, si legge nell’articolo.

Insomma, una tradizione che per la famiglia Destefano è iniziata negli anni Quaranta, ed oggi continua con grande passione e dedizione. A raccogliere l’attenzione degli autori di “Vino da bere”, inoltre, è la capacita da parte della Gelateria Cesare di dare risalto proprio ai prodotti locali, riuscendo a trovare gli abbinamenti perfetti e creando dei gusti che ovviamente possono essere degustati soltanto presso quel negozio. Come non ricordare “Italico”, una squisitezza molto gradita dal pubblico da ormai diversi anni, perché si tratta del gusto di gelato che ha girato tutto il mondo come strumento di diffusione dei prodotti tipici dei territori italiani. A seguire poi vengono menzionati “Sole dello stretto, Bronzato, Bergamando, Amareggio, tutti gelati golosi creati con ingredienti dei territori allo scopo di utilizzare il gelato come strumento di marketing territoriale”. Cesare continua dunque ad essere un valore aggiunto per la città di Reggio Calabria, la possibilità di gustare un buon gelato in qualsiasi periodo dell’anno grazie al clima unico e poi fare una passeggiata lungo quello che è definito il “Chilometro Più Bello d’Italia” certamente è un’esperienza da far vivere ad ogni turista che ha la fortuna di passare da queste latitudini.