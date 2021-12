Reggio Calabria: venerdì sciopero dei lavoratori dell’Atam, ecco le fasce garantite

15 Dicembre 2021 12:01

Reggio Calabria: venerdì sciopero dei lavoratori dell’Atam, servizio Scuolabus è escluso dalla protesta

Giovedì 16 dicembre la CGIL e la UIL hanno indetto uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero è stato indetto “a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla Legge di Bilancio”. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico sono garantite le fasce: 05.00-08.00 e 18.00-21.00. ATAM S.p.A., garantirà comunque i collegamenti delle linee 7 e 17 oltre al servizio Scuolabus che è escluso dallo sciopero. I disservizi potranno verificarsi in base all’adesione del personale. L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio. Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulle varie piattaforme di Atam.