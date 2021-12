Reggio Calabria: venerdì la presentazione dell’iniziativa “compro sotto casa perché mi sento a casa”

16 Dicembre 2021 15:05

Venerdì conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Compro sotto casa perché mi sento a casa” a sostegno della Casa di Benedetta promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del commercio di prossimità con l’invito a rivolgersi in maniera convinta al negozio sotto casa, di fiducia, dove trasparenza e servizio, oltre che il prezzo, sono sempre garantiti. Quest’anno, a conferma che i negozi di vicinato sono davvero anima e cuore pulsante della nostra città, l’iniziativa si svolgerà assieme all’Associazione Abakhi a sostegno di Casa di Benedetta, meravigliosa realtà cittadina e di tutti i ragazzi ed operatori che la rendono speciale. Confcommercio e gli esercizi commerciali aderenti, riconoscibili dalla locandina esposta, effettueranno una donazione per ogni acquisto fatto in negozio ed anche i clienti saranno invitati ad un gesto di solidarietà. La conferenza si terrà alle ore 10,30 Palazzo San Giorgio – Salone Italo Falcomatà che vedrà presenti il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, il Sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, l’Assessore alle Attività Produttive Angela Martino, il Presidente dell’Associazione Abakhi Casa di Benedetta Alessandro Cartisano.