Reggio Calabria: un tuffo nella storia per i giovani di Forza Italia, visita al Museo Archeologico [FOTO]

4 Dicembre 2021 16:03

Reggio Calabria: un tuffo nella storia per i giovani di Forza Italia, visita al Museo Archeologico. A fare da cicerone una guida d’eccezione: lo storico Franco Arillotta, noto conoscitore delle origini reggine

“Un pomeriggio nella Magna Graecia” per i giovani forzisti, che hanno avuto il piacere di vivere in maniera approfondita quello che è uno dei simboli di Reggio Calabria nel mondo: il Museo Archeologico Nazionale. Si è trattato di una visita guidata nei meandri della storia calabrese e mediterranea. A fare da cicerone una guida d’eccezione: lo storico Franco Arillotta, noto conoscitore delle origini reggine. Alla suggestiva visita nei locali del MARC, dove spiccano i guerrieri bronzei che tutto il mondo ci invidia, è seguito un dibattito ospitato dall’Associazione “Amici del Museo”, dove il gruppo del Giovanile ha avuto modo di confrontarsi su passato e presente che riguarda la nostra amata Terra. Alla fine dell’incontro i ragazzi hanno avuto il piacere di donare un meritato premio al prof. Arillotta, premiato dal Capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale Federico Milia con una targa in riconoscimento del grande apporto intellettuale fornito dallo storico reggino a tutta la Comunità. Per concludere in bellezza la giornata, una cena di gruppo con tutti i giovani forzisti al Mamas del Viale Calabria.