Reggio Calabria, ufficiale: Tilde Minasi proclamato Senatore, lascerà il ruolo di Assessore Regionale

2 Dicembre 2021 15:44

Tilde Minasi prende il seggio vacante dopo la morte di Paolo Saviane, anche lui della Lega

La notizia che su queste pagina avevamo annunciato solo pochi giorni fa adesso è diventata ufficiale. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha proclamato senatore Clotilde Minasi, della Lega, che prenderà il posto di Paolo Saviane, senatore bellunese anche lui della Lega, scomparso ad agosto. Minasi è la prima dei non eletti in Calabria. Casellati ha fatto l’annuncio al termine della riunione della giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama che ha preso atto del voto dell’Aula sulla relazione della stessa giunta, riguardo all’attribuzione del seggio vacante.

“A seguito dell’approvazione dell’Aula della relazione della Giunta sulla questione del seggio vacante in Veneto, la stessa Giunta ha comunicato che la candidata a cui attribuire il seggio è Clotilde Minasi. Proclamo quindi Senatore Clotilde Minasi”, ha affermato Casellati. Il ruolo di Senatore è incompatibile con quello di Assessore Regionale, per cui Minasi si dovrà dimettere dalla Giunta di Roberto Occhiuto per decollare a Palazzo Madama. Si tratta comunque di uno scranno che peserà moltissimo, in modo particolare per Reggio Calabria, che vede così crescere la propria rappresentanza parlamentare.