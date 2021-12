Reggio Calabria, frana sulla linea ferroviaria tra Bagnara e Palmi: cancellati alcuni treni, attivo servizio bus

20 Dicembre 2021 19:30

Attivato il servizio bus sostitutivo tra Palmi e Villa San Giovanni

Dalle ore 16:30 sulla linea Rosarno – Reggio Calabria, il traffico ferroviario è stato sospeso alle 16.30 tra Bagnara e Palmi per accertamenti tecnici sulla linea. Intorno alle 20 i treni sono ripartiti, seppur con velocità ridotta. La causa sarebbe un movimento franoso che ha provocato il danneggiamento della linea elettrica di alimentazione dei treni.

Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri è stata richiesta l’attivazione del servizio bus sostitutivo tra Palmi e Villa San Giovanni. È in corso in questi minuti l’intervento dei tecnici di Rfi per ristabilire il servizio nel più breve tempo possibile.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:57)

• IC 727 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:53)

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:16)

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (11:20)

• R 5640 Cosenza (17:36) – Reggio Calabria Centrale (20:33)

• R 5558 Cosenza (17:58) – Reggio Calabria Centrale (20:25)

• R 5647 Reggio Calabria Centrale (19:15) – Paola (21:25)

• R 22031 Rosarno (19:43) – Reggio Calabria Centrale (20:55)

Treni parzialmente cancellati:

• FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:38): limitato a Lamezia Terme Centrale (18:20), i passeggeri possono proseguire con il treno FR 9583, che oggi ferma anche a Vibo Pizzo e Gioia Tauro, fino a Reggio Calabria Centrale.

• R 5568 Cosenza (14:36) – Reggio Calabria Centrale (17:31): limitato a Gioia Tauro (16:40)

• R 21961 Melito di Porto Salvo (16:00) – Rosarno (17:55): limitato a Villa San Giovanni (17:11)

• R 5570 Reggio Calabria Centrale (16:18) – Cosenza (19:08): origine da Rosarno (17:13)

• R 5572 Cosenza (16:35) – Reggio Calabria Centrale (19:21): limitato a Rosarno (18:22)

• R 21969 Rosarno (17:30) – Melito di Porto Salvo (19:20): origine da Villa San Giovanni (18:17)

• R 5674 Reggio Calabria Centrale (18:10) – Cosenza (20:53): origine da Gioia Tauro (18:58)

Treni cancellati:

• R 5662 Reggio Calabria Centrale (17:11) – Paola (19:20)

• R 5582 Reggio Calabria Centrale (18:03) – Cosenza (20:22)

• R 21979 Rosarno (18:30) – Reggio Calabria Centrale (19:48)