Reggio Calabria, tre incidenti sul raccordo e in autostrada: carambole violente, numerosi feriti e traffico in tilt [FOTO]

17 Dicembre 2021 15:25

Reggio Calabria, tre incidenti stradali si sono verificati nelle ore centrali della giornata di oggi tra il raccordo cittadino e l’autostrada

Primo pomeriggio molto movimentato per tre incidenti stradali che nel giro di pochi minuti hanno richiesto una grande mobilitazione di forze dell’ordine e soccorritori accorsi a Reggio Calabria. L’incidente più grave s’è verificato intorno alle 13:45 sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, nella carreggiata Nord, subito dopo lo svincolo di via cardinale Portanova. Sei le auto coinvolte, con l’autostrada che è rimasta a lungo completamente bloccata. La coda ha raggiunto Reggio centro. Dopo circa un’ora, un altro incidente ha interessato la stessa carreggiata a ridosso dell’imbocco della galleria di Spirito Santo, probabilmente determinata dalla coda dell’incidente precedente. Intanto un altro scontro interessava diverse auto sull’A2, Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Campo Calabro. Numerosi i feriti, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Pesanti i disagi alla circolazione, che hanno richiesto la mobilitazione degli uomini di Anas e Polizia stradale.