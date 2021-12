Reggio Calabria, giovedì 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo IMU [DETTAGLI]

14 Dicembre 2021 15:43

Reggio Calabria, il versamento IMU di dicembre 2021 deve essere effettuato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno

L’ufficio stampa di Hermes Servizi Metropolitani di Reggio Calabria informa i contribuenti che “GIOVEDI’ 16 DICEMBRE scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2021. Ai sensi dell’art. 1 comma 762 della Legge 160/19, il versamento IMU di dicembre 2021 deve essere effettuato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso. Per facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti, sono disponibili sul sito internet www.hermesrc.it il calcolatore IMU con stampa F24 (https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H224) e le aliquote di riferimento, come da file allegato”.