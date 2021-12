19 Dicembre 2021 21:48

Reggio Calabria: dopo la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, la Teknoservice ha ritirato i rifiuti in via Andiloro

Dopo la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, in data odierna la ditta Teknoservice ha provveduto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in via Andiloro a Reggio Calabria. Un cittadino residente nella suddetta via aveva segnalato alla nostra redazione la situazione imbarazzante nei pressi della propria abitazione, spiegando di aver tentato più volte di contattare la compagnia, ma di non aver avuto alcuna risposta. Oggi il 2lito fine” alla vicenda.