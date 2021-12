Reggio Calabria: successo per le opere dell’A.ge.di esposte nella Galleria di Palazzo San Giorgio

21 Dicembre 2021 15:34

La mostra di oggetti artistici Natalizi e di opere dell’ A.ge.di, nella Galleria di Palazzo San Giorgio , il 21 dicembre 2021, é l’evento artistico che rientra nel programma ,tra le tante manifestazioni che, si svolgeranno nel periodo festivo denominato “ Natale 2021”,voluto e promosso dall’ Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, si ringrazia il Consigliere Mario Cardia per il supporto e la presenza costante. Il laboratorio artistico- pittorico dell’ Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili, nasce nell’anno 2007 , un progetto cercato e realizzato tramite la pittrice Tina Nicolò. Rappresenta da anni, un’opportunità di crescita sociale e creativa, evidenziando le loro potenzialità. Sorprendenti risultati si sono riscontrati negli anni nella loro espressione artistica che ha indotto la loro insegnante di pittura di sperimentare oltre il disegno e la pittura ,la realizzazione di oggetti con la cartapesta, la maizena e il riciclo per creare! Il laboratorio dell’A.ge.di, diventa così una realtà tangibile nel territorio reggino, dimostrando che la disabilità non é un limite! Le loro opere trasmettono il candore del loro mondo a colori, che non conosce malizia! L’attività di laboratorio artistico, con questi artisti speciali é presente da tantissimi anni ,negli spazi espositivi della città, con i presepi in cartapesta , con pastorelli e natività dipinti sulla pietra, raccolti insieme ai familiari e la pittrice ,nella spiaggia di Scilla! Momenti di aggregazione, di ricerca e di gioia! Tante le soddisfazioni e i consensi ricevuti durante l’esposizione dei loro lavori! La mostra nel periodo Natalizio fa parte di una tradizione dell’Age.di, che ha interrotto solo nel periodo del lockdwon della pandemia. Loro ci sono! Artisti che hanno un nome Gianfranco, Francesco, Peppe, Luca,Rita ,Renata, Davide, Anna, Domenico,Gianni, Valentina, Manuela, Ivana, Sashah! Sono presenti con i loro sorrisi, con la loro spontaneità ad accogliere, comunicare, raccontare anche attraverso L’ Arte che Loro Esistono, raccontano la loro vita attraverso pennellate di colori che omaggiano e condividono con la città! Gli organizzatori attendono n Galleria di Palazzo San Giorgio, con la presidente dell’A.gedi Mirella Gangeri, i loro familiari e con la loro maestra di pittura!