Reggio Calabria, Strati (Incontriamoci Sempre): “un 2021 da incorniciare”

20 Dicembre 2021 21:42

Reggio Calabria, Strati: “nonostante il 2021 sia stato un anno pieno di incertezze, l’attività sociale, culturale e di volontariato di Incontriamoci Sempre non è mai venuta meno”

venuta meno. Durante il lockdown, contraddistinti dalle varie fasi di colorazioni per la nostra Regione, l’Associazione ha sempre sostenuto diversi nuclei familiari in evidente difficoltà, fino a quando, nel periodo primaverile, fortunatamente, c’è stata la possibilità di programmare alcune attività”, è quanto scrive in una nota il direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato. “Questo anno -prosegue la nota- ci consegna la bella vetrina, per l’Associazione e per la Stazione di S.Caterina, dello scorso 1 Aprile, grazie al programma “Tutto il Bello che c’è”, all’interno del tg2 delle 13,30: uno spazio di circa cinque minuti con uno share di oltre 5 milioni di telespettatori. A seguire, nel mese di Giugno, grazie alla direzione del gruppo FS Italiane, l’Associazione è stata nuovamente alla ribalta nazionale con lo spazio sul giornale on line Fsnews.it, la bellissima intervista al trio Strati, Mauro, Allegra e la contemporanea presenza sul Magazine delle Frecce FS, circolanti in tutto il territorio nazionale. Nel mese di Luglio siamo stati protagonisti con gli appuntamenti estivi della rassegna culturale “Calabria D’Autore Summer”, nella piazza della stazione FS di S Caterina, con ospiti di livello come Enzo Romeo, Giornalista Vaticanista del Tg2, i nutrizionisti biologi Paviglianiti, Chindemi e Tomasello, la scrittrice Palma Comandè, nipote di Saverio Strati, il Prof, Daniele Castrizio ed il giornalista e storico Pino Aprile. Sempre nel mese di Luglio, il tradizionale appuntamento con la “Magica notte di Chianalea” ed il “Premio Pesce Spada d’oro”, conferito a Pippo Callipo, Nuccio Caffo e Piero Grillo, manifestazione anticipata con il tour sulla costa Viola a bordo del Panfilo La Baronessa. In ottobre la XIV edizione del Premio Nazionale “Simpatia della Calabria”, con protagonisti l’ing Roberto Furfaro e la più antica fabbrica tessile della Calabria, il Lanificio Leo 1873, insigniti con il classico orologio perseo da tasca delle Fs Italiane. Il tutto impreziosito dalla sfilata dei Gioelli della Magna Grecia dell’ Orafo Michele Affidato, evento svolto in una splendida location di Saline Joniche. Sempre nel mese di Ottobre è ripartita la rassegna Calabria D’Autore, con ospiti di grande caratura culturale, artistica e professionale. Nel mese di dicembre l’appuntamento con l’undicesima edizione del “Premio Nazionale di Poesia”, organizzato con grande impegno e passione da parte di Incontriamoci Sempre”. “Per il 2022”, conclude il Presidente Pino Strati “speriamo di ripartire con tutte le attività, dalla rassegna Calabria D’Autore, ad Arte in Stazione ed allo storico Corso Tarantelle del Sud, giunto al suo undicesimo anno, grazie alla sua direttrice Giovanna Scarfò”.