Reggio Calabria, spazzatura in strada in via Andiloro. I cittadini: “non riusciamo a contattare Teknoservice” [GALLERY]

18 Dicembre 2021 12:39

Spazzatura ammassata a bordo strada in via Andiloro di Reggio Calabria: i cittadini non riescono a mettersi in contatto con Teknoservice

Teknoservice si è fatta carico di uno dei più complicati problemi che affliggono Reggio Calabria, quello della raccolta dei rifiuti. Una situazione, in molti casi drammatica, che va avanti ormai da troppo tempo. La nuova compagnia è intervenuta con alcune novità importanti, come testimoniano i cassonetti ripristinati a Ciccarello, ma ci sono alcune zone della città in cui il problema è ben distante dall’essere risolto, anche in minima parte. Un cittadino residente in via Andiloro segnala alla redazione di StrettoWeb la situazione presente nei pressi della propria abitazione, spiegando di aver tentato più volte di contattare la compagnia, ma di non aver avuto alcuna risposta: “da parecchi giorni non vengono raccolti i rifiuti in via Andiloro trav. Giunta di Reggio Calabria. Segnalato il disservizio alla Teknoservice tramite e-mail ma nessuno è intervenuto. Impossibile segnalare al numero verde della Ditta perchè il servizio è inattivo“.