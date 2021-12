Reggio Calabria, sbanda con l’auto e vola in un dirupo: ragazza miracolosamente illesa [FOTO]

8 Dicembre 2021 13:58

Reggio Calabria, paura a Cannavò questa mattina: auto finisce in un dirupo, giovane fortunamente illesa

Un incidente si è verificato questa mattina a Cannavò, frazione di Reggio Calabria. Un’auto, con a bordo una giovane, è precipitata in un dirupo ma per fortuna la vegetazione presente ha evitato il peggio attutendo la caduta del mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il mezzo ed estratto dall’auto la giovane che per fortuna è rimasta illesa.