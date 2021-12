Reggio Calabria, “il rione Santa Caterina è in condizioni pietose”: verniciate le buche più pericolose, nasce il “gazebo di quartiere”

1 Dicembre 2021 12:41

Il gruppo “NOI per Santa Caterina” si attiva per trovare soluzioni ai tanti problemi che attanagliano il quartiere situato nella zona Nord della città Reggio Calabria

Nella serata di ieri gli attivisti del gruppo Facebook “NOI per Santa Caterina” sono stati in ricognizione per le strade del rione per iniziare una prima mappatura dei punti più critici di strade e marciapiede, oltre ai punti dove è carente l’illuminazione pubblica. Contestualmente si è provveduto ad evidenziare con vernice fluorescente, “gentilmente donataci da un operatore commerciale del rione”, le buche più pericolose per automobilisti, motociclisti e passanti. Di seguito il messaggio pubblicato da Paolo Raffa: “desidero informarVi, inoltre, che durante il nostro operare abbiamo incontrato tanto gradimento e sostegno da parte dei nostri corrionali. Diversi di loro si sono resi disponibili a sposare la nostra causa. A tal proposito informiamo che il “gazebo di quartiere” – presso cui si potranno ricevere informazioni circa l’attività del gruppo, scambiare opinioni e formulare possibili proposte per la soluzione dei problemi da segnalare presso gli uffici preposti del comune – sarà presente presso la villetta nelle prossime settimane (a giorni verrà data ampia informazione delle giornate in cui lo stesso sarà allestito). Rispetto a quanto rilevato stasera, si evidenzia, purtroppo, qualora fosse necessario ribadirlo, la situazione di Santa Caterina, che allo stato attuale è davvero pietosa; vi risparmio (per ora) l’elenco delle cose che non vanno, ma il da fare per il tempo che verrà sarà tantissimo, certo che noi, però, non faremo mancare il nostro impegno. “AIUTIAMOCI”. Diamo una mano alla nostra comunità con l’adesione alle attività che si stanno avviando. Serve la partecipazione di tutti. Grazie”.