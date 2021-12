Reggio Calabria: sabato e domenica il Teatro Cilea riapre il sipario con il Festival della Comicità

9 Dicembre 2021 10:39

L’evento gratuito, con accesso su prenotazione, è organizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con “Calabria dietro le quinte”

L’11 ed il 12 dicembre il sipario del Teatro “Francesco Cilea” si aprirà sul “Festival della Comicità”, un evento tutto da ridere con tanti artisti locali ed i comici di Zelig, Made in Sud e Colorado. Organizzato dalla Città Metropolitana in collaborazione con “Calabria dietro le quinte”, il festival nasce, come ha spiegato il consigliere delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, per “regalare, ai cittadini metropolitani, momenti di spensieratezza ed allegria in un periodo difficile com’è quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria”. “Per farlo – ha aggiunto – abbiamo scelto il teatro più grande dell’area metropolitana, garantendo al pubblico l’ingresso totalmente gratuito allo spettacolo. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di donare qualche ora di divertimento grazie al coinvolgimento dei migliori comici della città e continuando a perseguire l’idea di promuovere, così come fatto anche nell’allestimento del cartellone estivo, i nostri artisti che hanno bisogno di rimettersi in pista dopo le chiusure imposte dalla pandemia. L’occasione – ha concluso Quartuccio – è utile anche per riaccendere le luci sul meraviglioso palcoscenico del teatro “Francesco Cilea” che, finalmente, torna a vivere dopo venti mesi di chiusura forzata per i tempi nefasti del Covid ed i lavori di manutenzione straordinaria”.

Appuntamento, quindi, a sabato (ore 20.45) e domenica (ore 17.45) con ingresso gratuito e con prenotazione da effettuare scrivendo la data dello spettacolo prescelta, il nome ed il cognome, il numero di telefono di ogni singolo spettatore. Entro 24 ore sarà comunicata la conferma della prenotazione. L’organizzazione raccomanda, comunque, di arrivare a teatro almeno 30 minuti prima dall’inizio previsto per gli spettacoli, ricordando come, ai sensi del decreto legge n.172 dal 6 dicembre, per accedere ai luoghi dello spettacolo è necessario il green pass rafforzato (vaccino o guarigione covid) ed indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dello show. Ad ogni modo, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19. Il numero 320.9778859 è stato messo a disposizione per effettuare le prenotazioni.