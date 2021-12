15 Dicembre 2021 19:24

Reggio Calabria, riunione del gruppo Pd: “pieno sostegno e leale collaborazione al vice sindaco Brunetti”. Sera nominato capogruppo in consiglio comunale

Si è riunito, ieri presso la sede del partito democratico di via Filippini il gruppo comunale presente in seno al consiglio comunale di Reggio Calabria. Alla presenza degli assessori Lucia Nucera, Martino Angela e Rocco Albanese, (Battaglia ed il Presidente Marra assenti giustificati) il gruppo ha ampiamente dibattuto sull’attuale situazione politica-amministrativa, rimarcando la volontà di voler essere protagonista responsabile di questa fase particolarmente delicata della vita amministrativa del comune di Reggio Calabria. Un impegno per la soluzione delle problematiche alla luce dello slogan “condividere per essere tutti insieme corresponsabili” del futuro e, quindi, dei risultati amministrativi che ci auguriamo siano tanti. Il gruppo nell’esprimere “pieno sostegno e leale collaborazione”, al vice sindaco Paolo Brunetti, ha indicato un calendario fitto di incontri sulle emergenze e sulle scadenze che da qui a fine anno vedranno impegnate le varie commissioni consiliari ed il consiglio comunale. Si è pure discusso dell’ulteriore proposta di inserimento della città di Reggio Calabria, insieme ad altre città metropolitane, di un contributo a fondo perduto da parte del Governo nella manovra finanziaria che dovrebbe essere licenziata a breve. Infine, su mandato unanime dei presenti viene indicato il consigliere Giuseppe Francesco Sera, nel ruolo di Capo Gruppo Consiliare. Il consigliere Sera, ringrazia per la stima e la fiducia che i consiglieri del partito gli hanno accordato e dichiara di fare del proprio meglio nello svolgimento della funzione in questo difficile e particolare momento della vita amministrativa del comune della città. Oggi è il “tempo della responsabilità” e come sempre ci faremo trovare pronti, forti dell’unità che ci ha sempre contraddistinto per il bene della città e per riconquistare la fiducia dei cittadini.