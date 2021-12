Reggio Calabria, “Un sacco di carbone e uno di spazzatura per la politica inconcludente”: domani a Piazza Italia la protesta di chi ha a cuore il futuro della città [INFO e DETTAGLI]

3 Dicembre 2021 10:00

“Un sacco di carbone e uno di spazzatura per la politica inconcludente”: sabato 4 dicembre la manifestazione di protesta per i cittadini che vogliono ‘ripulire’ l’immagine di Reggio Calabria

I cittadini di Reggio Calabria, muniti di sacco di carbone o sacchetto di spazzatura, come dono alla classe politica inconcludente, sono invitati a recarsi a Piazza Italia, alle ore 11:00 di sabato 4 dicembre, per prendere parte alla manifestazione organizzata per rivendicare un diritto sacrosanto: vivere dignitosamente in una città bella, pulita e sicura. Una richiesta di normalità che ogni cittadino di Reggio Calabria non vive più da anni.

L’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, uno dei membri del comitato spontaneo che ha organizzato la manifestazione, ha promosso l’iniziativa che si svolgerà in forma pacifica e statica, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid, attraverso i propri canali social spiegando: “PALAZZO SAN GIORGIO DEVE TORNARE AD ESSERE SEMPRE APERTO. Il Coraggio, il senso delle istituzioni, il BUONSENSO non appartengono agli opportunisti e agli attuali improvvisati rappresentanti delle istituzioni Comunali e Metropolitane . Sabato prossimo tutti in piazza con un sit in pacifico, in forma statica, rispettando il distanziamento sociale e le norme Anticovid, per CHIEDERE serietà a chi ci rappresenta. Non è possibile assistere a scelte e comportamenti che sono veramente vergognosi. La Città ha bisogno di sapere se può avere un futuro oppure è destinata al decadimento più assoluto. SABATO ORE 11:00 PIAZZA ITALIA. Aggiungi il tuo consenso e l’adesione al Comitato Spontaneo”.

Di seguito il comunicato con il quale il comitato ha reso nota la volontà di manifestare, in maniera sicura e pacifica, al Questore di Reggio Calabria: “Ill.mo Signor Questore di Reggio Calabria, I sottoscritti componenti del comitato spontaneo costituitosi per organizzare una manifestazione pacifica attraverso un sit da svolgersi sabato 4 dicembre p.v. alle ore 11 in Piazza Italia a Reggio Calabria, con la presente comunicazione chiedono alla S.V. l’autorizzazione necessaria e la predisposizione di un adeguato servizio d’ordine per il rispetto delle regole di PS e di partecipazione. I sottoscritti fanno presente che la manifestazione si svolgerà in forma statica e nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme anticovid; fanno altresì presente che la manifestazione è stata convocata attraverso Facebook specificando bene sia le finalità della manifestazione che le modalità di partecipazione. Distinti saluti.

Riferimento Comitato: Ing Eugenia D’Africa, Avvocato Fabio Colella, Arch. Giuseppe Falduto, dottore Fabio Bensaja“.