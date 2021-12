Città Metropolitana di Reggio Calabria: prosegue la trattativa per il Contratto Decentrato per circa 400 dipendenti

7 Dicembre 2021 18:24

Città Metropolitana di Reggio Calabria: prosegue la trattativa per il Contratto Decentrato anno 2021 per i circa 400 dipendenti, tra cui i dipendenti ex Regionali Legge 34/02

Prosegue la trattativa per il Contratto Decentrato anno 2021 per i circa 400 dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, tra cui i dipendenti ex Regionali Legge 34/02. “Inclusi tutti gli istituti contrattuali previsti, compresa la progressione orizzontale per gli aventi diritto (requisito minimo di 24 mesi dalla PEO precedente, per poter essere inseriti in graduatoria, secondo il CCNL), richiesto espressamente dalla CISL Fp che il contratto decentrato sia applicato anche ai lavoratori lsu/lpu, utilizzati a tempo parziale presso gli uffici della città metropolitana, nonché, dal Segretario Generale CISL Fp Enzo Sera, l’aumento delle ore lavorative per gli stessi operatori, sino al raggiungimento delle 36 ore settimanali”. E’ quanto afferma Adolfo Romeo. “Durante la delegazione trattante, si è registrata la visita del Vicesindaco alla Metrocity Carmelo Versace, che interloquendo con i sindacati presenti e le RSU si è impegnato a coinvolgere il sindacato nella riorganizzazione in corso della macrostruttura. La riorganizzazione, infatti, allarma, non poco, gli stessi dirigenti ed il personale di settori e servizi, preoccupati che – lungi da nobili finalità e miglioramenti di qualità di servizi all’utenza – sia mirata a fini clientelari e magari penalizzazioni di postazioni di lavoro o incentivi economici per i dipendenti, oltre al rischio di eventuali interventi “spezzatino” su alcuni settori. Purtroppo, nessuna concreta notizia per il pagamento della performance/produttività 2020, cui però è confermata l’aggiunta di euro 135.000/140.000, risorse rimaste inutilizzate per le P.O. sino al mese di luglio 2020. Altra nota positiva l’incremento del fondo anno 2021 – derivante da risparmi di buoni pasto e straordinari del periodo di lockdown – che, richiesto dalla CISL Fp con nota firmata da Enzo Sera, Segretario Generale e Adolfo Romeo Delegato alla Metrocity, e successivamente, portato al vaglio del Consiglio Metropolitano da Armando Neri, Vicesindaco pro tempore, è stato approvato all’unanimità dei presenti. Infine, inoltrata pure la richiesta di integrazione del regolamento dell’Avvocatura, lo stesso dicasi per quanto riguarda la modifica del regolamento C.M. nella parte riguardante uffici e servizi da esaminare a breve”, conclude Romeo.