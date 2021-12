Rifiuti a Reggio Calabria, il primo bilancio di TeknoService: calendario annuale, video tutorial e libretti informativi. Il piano per migliorare la raccolta differenziata dei reggini

28 Dicembre 2021 16:29

A Reggio Calabria arriva lo slogan “è più facile a farsi che a dirsi!”: di tutto il materiale raccolto solo il 30% è stato differenziato correttamente

Si è conclusa con successo la prima fase di pulizia e riqualifica della città di Reggio Calabria. Come si legge in una nota diffusa dalla ditta TeknoService, in soli 10 giorni circa 3.000 tonnellate di rifiuti sono state raccolte in tutto il Comune, bonificando diverse zone tra le quali Marconi, Sbarre, Ciccarello, Santa Caterina e tante altre: “benché il lavoro per ripulire Reggio Calabria dai numerosi abbandoni sia ancora lontano dall’essere concluso, la TeknoService è felice di ringraziare i cittadini che hanno collaborato a questa difficile transizione ricordando però che tale traguardo è solo un punto di partenza. Inizia, infatti, da Gennaio 2022 la 2° fase del piano start-up della società TeknoService: questa comprende una campagna di comunicazione sviluppata sui diversi media (digital e non) che riguarda la corretta esecuzione della raccolta differenziata. Alla campagna di sensibilizzazione verrà affiancato un servizio regolare ed efficiente di raccolta. Inoltre, continuerà in modo sistematico la pulizia delle aree più colpite dagli abbandoni”.

Ai cittadini si chiede “ora più che mai, la partecipazione attiva dei cittadini, grazie alla quale potremo mantenere intatti i risultati raggiunti fino ad ora; più precisamente si richiede ai reggini di utilizzare i mastelli e i sacchetti in dotazione dove vige il porta a porta e di esporre il rifiuto giusto solo ed esclusivamente nel giorno e negli orari indicati per quella tipologia di raccolta. Così facendo si eviterà la nascita di nuove mini discariche in tutta la città, che causerebbero il rallentamento del normale servizio di raccolta”. Chi invece abita nelle zone di Mosorrofa, Cataforio, Vinco, Pavigliana, Ortì, Podargoni e Terreti, come chi vive nei grandi condomini, dovrà utilizzare i cassonetti stradali per conferire i rifiuti, con la raccomandazione di separare correttamente i materiali nelle varie tipologie di raccolta (plastica e lattine, vetro, carta e cartone, organico, secco residuo).

Dalle ultime stime calcolate da TeknoService risulta infatti un dato preoccupante: di tutto il materiale raccolto solo il 30% è stato differenziato correttamente. A questo proposito, il Team Marketing della società desidera lanciare uno slogan che riguarda la raccolta differenziata, infatti essa stessa: “è più facile a farsi che a dirsi!”. I cittadini a partire dal prossimo mese saranno dotati di tutti gli strumenti per fare un’ottima raccolta differenziata: “verranno lanciati dei video tutorial su come separare i rifiuti, verrà programmata una campagna radiofonica volta alla sensibilizzazione ambientale, saranno inoltre, distribuiti ai cittadini i calendari annuali e i libretti informativi che spiegheranno passo passo le regole per una perfetta separazione dei rifiuti. Di conseguenza, dal momento che i cittadini di Reggio Calabria avranno tutti i mezzi per eseguire la raccolta differenziata correttamente, si richiederà loro il massimo impegno nel salvaguardare non solo la città ma anche l’intero pianeta”, conclude la nota.