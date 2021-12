Reggio Calabria: presso l’Auditorium Don Orione corso per apprendere le tecniche di impianto e gestione di PICC e Midline

5 Dicembre 2021 14:24

A Reggio Calabria il corso ECM dal titolo “Impianto E Gestione Del Catetere Venoso Centrale Ad Inserimento Periferico Ecoguidato (Picc-Midline) Simulation Training Per Medici E Infermieri”

Si terrà a Reggio Calabria, dal 13 al 15 Dicembre 2021 presso l’Auditorium Don Orione (Via Don Orione n.5), la prima edizione del corso ECM dal titolo “Impianto E Gestione Del Catetere Venoso Centrale Ad Inserimento Periferico Ecoguidato (Picc-Midline) Simulation Training Per Medici E Infermieri”. L’evento formativo è stato dalla Commissione Agenas con codice 3174-336847 ed.1, per il quale è stato riconosciuto il rilascio di 38,4 crediti ECM. L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dalla Segreteria Territoriale NurSind di Reggio Calabria, in collaborazione con la Segreteria Territoriale Nursind di Messina, il Provider pisano PegasoLavoro ed il Centro di Formazione dello Stretto. Dal punto di vista della didattica, si tratterà di un corso teorico-pratico, fruibile per 25 partecipanti, volto ad apprendere le tecniche ecoguidate di impianto e gestione di accessi vascolari centrali con approccio periferico (PICC) e dei MidLine. Il corso impegna ad acquisire competenze specialistiche nel posizionamento ecoguidato e nella gestione degli accessi vascolari finalizzate anche alla composizione di un team aziendale dedicato multi professionale, oltre che ad ottimizzare l’uso del patrimonio venoso del paziente, aumentare la sopravvivenza dell’accesso vascolare, ridurre la morbilità e l’ospedalizzazione dei pazienti dovuta ai problemi vascolari.

In linea con le raccomandazioni della consensus WOCOVA il percorso formativo pre-clinico (lezioni teoriche e pratica su simulatori) deve essere completato da un percorso clinico, che i discenti potranno espletare presso le proprie strutture. Seguirà una giornata finale di verifica o “audit” a distanza di 6 mesi dall’inizio del corso. Ad ogni discente che supera l’audit finale viene rilasciato un attestato che certifica di aver completato con successo il percorso formativo per il posizionamento dei Picc e dei Midline in modo conforme ai requisiti richiesti dalla consensus WoCoVA. Gli organizzatori dell’evento, gli Infermieri Vincenzo Marrari (Segretario Regionale NurSind Calabria) e Giuseppe Romeo (membro del Direttivo NurSind del GOM), dichiarano: “la formazione è uno strumento fondamentale per implementare la nostra Professione da un punto di vista non solo tecnico ma soprattutto culturale ed intellettuale. La cultura degli accessi venosi rappresenta oggi un elemento fondamentale del bagaglio formativo di medici ed infermieri. La professionalità di varie figure sanitarie integrate in un team di accessi vascolari ha dimostrato di ridurre le complicanze correlate ai cateteri vascolari con risparmio delle risorse economiche impiegate e maggiore soddisfazione dei pazienti. Per gestire la didattica di questo corso ci siamo rivolti a professionisti che praticano questo tipo di attività nel quotidiano del loro lavoro ed organizzano corsi di questo genere da anni e con ottimi risultati. Tutta la didattica è pienamente calzante alle linee guida internazionali WoCoVa, la più importante Società Scientifica del settore. Siamo certi che i colleghi apprezzeranno la possibilità poter frequentare un corso con queste caratteristiche scientifiche.”