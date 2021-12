Reggio Calabria: presso la Capitaneria di Porto la Santa Messa in onore di Santa Barbara [FOTO]

3 Dicembre 2021 14:50

Reggio Calabria: presso la Capitaneria di Porto la Santa Messa in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, presso la sede della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, è stata celebrata una S. Messa officiata dal cappellano militare della Direzione marittima – Don Aldo Ripepi in occasione della festività di S. Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. Il Direttore Marittimo, Contrammiraglio (CP) Antonio Ranieri, nel salutare il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco – Ing. Carlo Metelli – ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, ha innanzitutto voluto ricordare tutti i caduti del mare e coloro che hanno sacrificato la loro vita nel compimento del proprio dovere, rivolgendo un sentito ringraziamento a tutto il personale per l’incondizionato impegno nelle attività finalizzate alla salvaguardia della vita umana in mare. Durante il corso della celebrazione è stato benedetto un crocifisso costruito, proprio dagli uomini del comando di Reggio Calabria, utilizzando fasciame e cime provenienti da imbarcazioni recuperate durante le operazioni di soccorso. Il giorno in cui ricorre Santa Barbara è stata l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2021 sempre preordinate alla salvaguardia della vita umana in mare. Il crocifisso, emblema di salvezza e di speranza, sarà custodito presso la sede del Comando Regionale proprio al fine di ricordare e celebrare tutte le persone che hanno perso la vita in mare e tutte quelle miracolosamente portate in salvo.