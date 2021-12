Reggio Calabria, presentata la “Crispellata tradizionale e gelato”: il ricavato verrà devoluto all’Hospice

6 Dicembre 2021 12:58

Reggio Calabria, la crispellata si terrà a Piazza Italia alle ore 18 e il ricavato sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle

E’ stata presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la “Crispellata tradizionale e gelato” organizzata da Conpait Calabria (Confederazione Pasticceri Italiani) per mercoledì 8 dicembre. Il presidente nazionale Angelo Musolino ed il presidente Conpait pasticceria Davide Destefano si sono impegnati molto per l’organizzazione di un evento targato Conpait e destinato ad un fine nobile in quanto il ricavato della crispellata verrà interamente devoluto all’Hospice Via delle Stelle, struttura dedita alle cure palliative che, nonostante le difficoltà, da quasi 15 anni presta un servizio prezioso ed essenziale a pazienti affetti da malattie incurabili e progressive e alle loro famiglie.

Alla presentazione di questa mattina presenti anche Irene Calabrò, Paola Brunetti Sindaco Ff , Angela Martino assessore alle Attività produttive e Loredana Pace, dirigente settore sviluppo economico.

L’evento che si terrà a Piazza Italia dalle ore 18 in poi.

Tutti insieme hanno sottolineato l’importanza di partecipare. L’invito ovviamente è stato inoltrato a tutta la cittadinanza ed a quei calabresi che sostengono fattivamente tali iniziative. Realtà importanti del territorio “hanno bisogno di un sostegno e di una forma diversa di aiuto. Tutti noi pasticceri siamo pronti a svolgere più del nostro compito quotidiano. Siamo convinti che la città di Reggio Calabria risponderà con forza e passione, aiutando chi ha maggiore bisogno“, le parole dei protagonisti.

“Con le nostre crispelle ed i tanti gelati, oltre che con la nostra consueta professionalità, cercheremo di apportare quel piccolo contributo alla causa, soprattutto in un periodo come il Natale. Un piccolo morso può portare un grande aiuto e noi della Conpait siamo pronti”.

Le istituzioni, dal canto loro, hanno rimarcato l’importanza e l’impegno che Conpait e le associazioni come essa propongono per la nostra terra.