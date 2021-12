Reggio Calabria, la Sala Museo FS “Il Ferroviere” cambia look per accogliere il premio di poesia Francesco Chirico

10 Dicembre 2021 12:48

La Sala Museo FS “Il Ferroviere” sarà opportunamente addobbata per vivere e respirare la magia del Santo Natale in vista del premio di poesia Francesco Chirico

Si lavora da giorni per accogliere i vincitori dell’undicesima edizione del premio di poesia Francesco Chirico.

“Grazie all’Associazione Incontriamoci Sempre” dichiara il Presidente Pino Strati “il Concorso di Poesia è divenuto uno degli eventi di rilievo in Calabria. In undici anni abbiamo registrato quasi cinquemila partecipanti ai nostri bandi!“.

In virtù di questo, ed alla grande capacità organizzativa di Incontriamoci Sempre, sono previsti notevoli cambiamenti per l’edizione del 2022, la dodicesima, che supererà i confini nazionali grazie ai contatti con molte associazioni di Italiani residenti all’estero, per incentivare l’utilizzo della lingua italiana e del dialetto calabrese.

Oltre ai poeti, i cittadini sono invitati ad assistere ad una cerimonia dal sapore Natalizio, infatti , la Sala Museo FS “Il Ferroviere” sarà opportunamente addobbata per vivere e respirare la magia del Santo Natale, attraverso i versi delle Poesie. Appuntamento Domenica 12 Dicembre, ore 18.00, Stazione Fs S Caterina (RC).