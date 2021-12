Reggio Calabria: più di 200 milioni di interventi per gli istituti scolastici del comprensorio metropolitano

22 Dicembre 2021 16:41

Reggio Calabria: all’incontro con la stampa, che si terrà alle ore 10.30 nella Sala Biblioteca Gilda Trisolini del Palazzo metropolitano saranno presenti il Sindaco ff Carmelo Versace ed il Dirigente del Settore Edilizia Giuseppe Mezzatesta

Più di 200 milioni di euro per investimenti sull’edilizia scolastica sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Prende quota il piano messo in campo dall’Ente di Palazzo Alvaro, guidato dal Sindaco ff Carmelo Versace, per il rinnovo del sistema degli edifici scolastici nell’intero comprensorio metropolitano. Dopo la recente apertura del nuovo ed avveniristico I.P.S.I.A. di Locri, uno dei pochi edifici scolastici di nuova realizzazione in tutta la Calabria, e l’inaugurazione del nuovo Palasport del Liceo Scientifico Guerrisi di Cittanova, domani giovedi 23 dicembre alle ore 10.30 presso la Sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Corrado Alvaro, il Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Dirigente del Settore Edilizia Giuseppe Mezzatesta illustreranno alla stampa i diversi interventi realizzati o in programma, tra nuovi istituti scolastici, indagini sismiche, adeguamenti e ristrutturazioni, per un investimento complessivo di 200 milioni di euro.